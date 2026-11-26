Boris Milivojević jedno vreme živeo je u selu Guncati

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Glumac Boris Milivojevićdanas slavi rođendan, a malo je poznato da je jedan period života proveo daleko od gradske vreve, u selu nadomak Beograda. Umesto užurbanih ulica, svakodnevne buke i gužve, izabrao je kuću sa velikim dvorištem, zelenilom i prirodom koja mu je gotovo svakodnevno donosila neobične posetioce.

Boris Milivojević Foto: Printscreen

Reč je o Guncatima, naselju koje pripada gradskoj opštini Barajevo i nalazi se oko 25 kilometara od Beograda. Iako su relativno blizu prestonice, Guncati imaju sasvim drugačiji ritam života, zbog čega su zanimljivi onima koji žele da budu dovoljno blizu grada, ali ipak daleko od njegove svakodnevne vreve.

Milivojević je svojevremeno otkrio da je u ovom mestu proveo tri godine. Posebno mu je odgovaralo što je imao mnogo prostora u kući i oko nje, ali i što je priroda bila toliko blizu da su mu u dvorište dolazile veverice i zečevi. U okolini je viđao srne, a povremeno su se pojavljivali i paunovi i fazani.

"Opet bih otišao tamo da živim", priznao je glumac, opisujući iskustvo koje je mnogima privlačno upravo zbog mogućnosti da imaju kuću, dvorište i mir, a da pritom ne moraju potpuno da se odreknu blizine Beograda.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca:

1/5 Vidi galeriju Boris Milivojević Foto: Stefan Stojanović MONDO, B92, Dragan Kadić

Selo koje se pominje još u 16. veku

Guncati, međutim, nisu zanimljivi samo zbog prirode i načina života. Ovo naselje ima i dugu istoriju. Prema podacima Osnovne škole "Knez Sima Marković", Guncati se pod tim imenom pominju još u prvom turskom popisu iz 1528/30. godine, što znači da njihova istorija seže nekoliko vekova unazad.

Na području današnjih Guncata postojalo je i rimsko naselje, a tragovi starijih vremena zabeleženi su u istorijskim i lokalnim zapisima. Prema podacima opštine Barajevo, rimska naselja postojala su na atarima gotovo svih današnjih sela ove opštine.

Zanimljiva je i priča o samom nazivu mesta. Jedno od tumačenja povezuje ga sa glagolom "gucnuti" i nekadašnjim uzgojem vinove loze, dok se u školskom zapisu navodi mogućnost da ime ima romansko poreklo. Ipak, njegovo tačno poreklo nije pouzdano utvrđeno.

Prirodno okruženje jedan je od razloga zbog kojih se Guncati izdvajaju od tipične slike gradskog naselja. Selo se nalazi na razvođu između Barajevske reke, Guncatske reke i potoka Bukovac, a okolinu karakterišu izvori, livade, šume i brojni manji vodotokovi.

Boris Milivojević Foto: Arhiva

Prema etnografskom zapisu Petra Ž. Petrovića u knjizi "Šumadijska Kolubara", koja se bavi istorijom i stanovništvom ovog kraja, Guncati su bogati izvorima vode. Među njima se pominju Vrelo u Livadama, Guncatsko vrelo, Babin vir i Đorđevića vrelo.

Selo se sastoji od nekoliko krajeva, među kojima su Gornji i Donji kraj, Obršina, Prokića kraj i Đorđevića kraj. Takva organizacija naselja, sa kućama i imanjima raspoređenim u različitim delovima sela, doprinosi njegovom prepoznatljivom izgledu.

Guncati su danas deo beogradske opštine Barajevo, ali njihov ambijent i dalje podseća na tradicionalna šumadijska sela. Upravo ta kombinacija blizine prestonice, istorije i prirodnog okruženja čini ih zanimljivim mestom za sve koji razmišljaju o životu izvan gradskog centra.

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