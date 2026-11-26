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Vest o smrti legendarnog gitariste britanske grupe "Duran Duran" Endija Tejlora dospela je u informativne emisije širom sveta, a način na koji je ona saopštena na Radio-televiziji Srbije privukao je posebnu pažnju domaće javnosti.

Milica Simović, jedno od novih televizijskih lica Javnog servisa, napravila je lapsus prilikom čitanja vesti iz sveta muzike. Umesto da naziv čuvenog britanskog sastava izgovori kao "Duran Duran", voditeljka je rekla "Đuran Đuran", što gledaocima kraj malih ekrana nije promaklo.

- Gitarista britanske pop grupe Đuran, Đuran Endi Tejlor u 65. godini u svom domu na Ibici u Španiji, saopštili su članovi benda - rekla je Milica Simović u programu uživo.

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Gledaoci odmah reagovali

Snimak iz informativnog programa RTS ubrzo je osvanuo na društvenoj mreži Iks (nekadašnjem Tviteru), gde su se nizali šaljivi, ali i kritički komentari na račun mlade voditeljke.

- Ma je l' ona reče Đuran Đuran? - glasio je jedan od komentara, dok su drugi korisnici bili još kreativniji.

"Dobro je te nije rekla Ćuran, Ćuran!", "Umirem od smeha", samo su neke od reakcija koje su usledile nakon objavljivanja snimka.

Endi Tejlor preminuo nakon dugogodišnje borbe s rakom

Vest koju je Milica Simović saopštavala odnosila se na smrt Endija Tejlora, nekadašnjeg gitariste grupe "Duran Duran", čiji je muzički rad obeležio jednu od najuzbudljivijih epoha u istoriji britanske pop i rok scene.

Endi Tejlor, legendarni gitarista britanske grupe Duran Duran Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Tejlor je preminuo 23. novembra u 65. godini, nakon dugogodišnje borbe s rakom prostate. Poslednje trenutke proveo je u svom domu, okružen članovima porodice, a vest o njegovoj smrti saopštena je dva dana kasnije.

Legendarnom sastavu pridružio se 1980. godine, nakon što se javio na oglas u muzičkom časopisu "Melody Maker". Njegov prepoznatljivi gitarski zvuk utkan je u neke od najvećih hitova grupe, među kojima su "Hungry Like the Wolf", "Rio", "Girls on Film", "The Reflex" i "Save a Prayer".

Tejlor je napustio bend 1986. godine, da bi se 2001. ponovo pridružio nekadašnjim kolegama. Učestvovao je i u snimanju albuma "Danse Macabre", objavljenog 2023. godine.

Endi Tejlor, legendarni gitarista britanske grupe Duran Duran Foto: Christopher Helton / Zuma Press / Profimedia

Da boluje od raka prostate u četvrtom stadijumu, javnost je saznala 2022. godine, kada je grupa "Duran Duran" primljena u Kuću slavnih rokenrola. Zbog zdravstvenog stanja gitarista nije mogao da prisustvuje ceremoniji, a njegove kolege tom prilikom pročitale su pismo u kojem je otkrio da se bori s teškom bolešću.

Iza slavnog muzičara ostali su supruga Trejsi, četvoro dece i unuk. Porodica je zamolila obožavaoce da mu odaju počast donacijama organizaciji "Prostate Cancer UK", koja je posvećena borbi protiv raka prostate.

Milica Simović među novim licima Javnog servisa

Milica Simović, nova voditeljka RTS-a, tokom predstavljanja Vesti u Jutarnjem programu Foto: RTS Printscreen

Milica Simović pripada generaciji novih televizijskih lica koja su priliku da rade pred kamerama Radio-televizije Srbije dobila zahvaljujući Javnom pozivu.

RTS je na ovaj način otvorio vrata novim kadrovima, a među odabranim kandidatima našla se i Milica, koju publika sada ima priliku da gleda u informativnom programu.

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