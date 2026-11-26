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Pre nego što razbijete jaje u činiju s mlevenim mesom i posegnete za prezlama, vredi zaviriti u jedan sovjetski kuvar iz 1952. godine. U njemu se krije zanimljiv način pripreme faširanih šnicli koji se razlikuje od recepta kakav danas koristi većina domaćica.

Nekadašnji kulinarski majstori nisu se oslanjali na jaja kako bi povezali sastojke, već su posebnu pažnju posvećivali izboru mesa, pripremi crnog luka i jednoj namirnici koja se gotovo svakodnevno nalazi na našoj trpezi - starom belom hlebu.

Domaće faširane šnicle Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Zahvaljujući takvom postupku, faširane šnicle mogu da ostanu mekane i sočne iznutra, dok se prilikom prženja na njihovoj površini stvara ukusna, zlatnosmeđa korica.

Jaja nisu neophodna, a postoji i dobro objašnjenje za to

Uloga jajeta u pripremi jela od mlevenog mesa uglavnom je povezivanje sastojaka. Međutim, kada je smesa pravilno pripremljena, za tim nema potrebe.

Proteini iz jaja tokom prženja menjaju strukturu pod uticajem visoke temperature, zbog čega šnicle mogu da postanu čvršće.Dodatni problem nastaje kada domaćice pokušavaju da suviše vlažnu smesu poprave brašnom ili prezlama, pa na kraju dobiju zbijeno i nedovoljno sočno meso.

U starom sovjetskom receptu taj problem rešava se natopljenim belim hlebom, koji istovremeno povezuje sastojke i pomaže u zadržavanju vlage.

Domaće faširane šnicle Foto: Jiří Hamhalter / Panthermedia / Profimedia

Ne bacajte hleb od prethodnog dana

Ukoliko vam je od jučerašnjeg ručka ostalo nekoliko kriški belog hleba, iskoristite ih za pripremu faširanih šnicli.

Odsecite koricu, a sredinu potopite u malo mleka ili vode. Kada dovoljno omekša, dodajte je mlevenom mesu i pažljivo sjedinite sastojke.

Ova kulinarska tehnika poznata je kao panada i koristi se i za pripremu ćufti i mesnih vekni. Skrob iz hleba upija tečnost, pomaže u zadržavanju vlage i sprečava da gotove šnicle budu previše zbijene.

Za posebno finu i ujednačenu teksturu, nekadašnji kuvari preporučivali su da se pripremljena smesa još jednom ili dvaput propusti kroz mašinu za mlevenje mesa.

Domaće faširane šnicle Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Sitno seckani crni luk daje faširanim šniclama prepoznatljivu aromu, ali njegov ukus može da bude znatno prijatniji ukoliko ga prethodno termički obradite.

Na malo ulja ili druge masnoće propržite luk dok ne omekša i postane staklast. Sačekajte da se prohladi, a zatim ga dodajte mesu.

Na taj način izgubiće oštrinu, razviće blago slatkast ukus i ravnomernije će se rasporediti po smesi. Osim toga, neće se dogoditi da u već isprženoj šnicli naiđete na komadiće gotovo sirovog luka.

Nemojte birati potpuno nemasno meso

Bez obzira na to da li više volite junetinu, svinjetinu, teletinu ili jagnjetinu, prilikom kupovine mesa obratite pažnju na njegovu masnoću.

Potpuno nemasno meso lakše se isušuje tokom prženja, dok umerena količina masnoće doprinosi bogatijem ukusu i sočnosti. Odličan izbor može da bude i mešavina junećeg i svinjskog mesa.

Domaće faširane šnicle Foto: Mythja Photography / Panthermedia / Profimedia

Kada sjedinite meso, natopljeni hleb i proprženi luk, začinite smesu solju i mlevenim crnim biberom. Oblikujte šnicle rukama i pržite ih na umerenoj temperaturi dok ne dobiju zlatnosmeđu boju, vodeći računa da budu potpuno pečene i u sredini.

Tokom prženja nemojte ih pritiskati lopaticom, jer ćete tako istisnuti deo sokova koje ste prethodnim postupkom pokušali da sačuvate.

Uz domaći pire krompir, kiseli kupus ili salatu, ovako pripremljene faširane šnicle biće odličan izbor za porodični ručak, a za njihovu pripremu neće vam biti potrebno ni jedno jedino jaje.

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