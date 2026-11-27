Slušaj vest

Šta nam predmeti koje ljudi odluče da ponesu sa sobom, ostave ili sačuvaju mogu reći o ratu, gubitku i sećanju? Participativni performans „unboxing”, autorke Alone Karavai, biće izveden 30. novembra u 20 časova u Hartefakt Kući.

Alona Karavai Foto: Viktoriia Yakymenko/Viktoriia Yakymenko

Polazeći od kutije sa sedam umetničkih predmeta koje je donela iz Ukrajine, autorka i kijevska radnica u kulturi Alona Karavai poziva publiku da ih zajedno otpakuju, jedan po jedan, i razgovaraju o pričama i pitanjima koja svaki od njih pokreće. Kroz ove predmete

otvaraju se različite perspektive na rat u Ukrajini, ali i iskustva migracije, prekinutih veza, neostvarenih životnih planova i bolnih sećanja. Susret se završava zajedničkim osmišljavanjem i postavljanjem improvizovane izložbe.

Alona Karavai Foto: Viktoriia Yakymenko/Viktoriia Yakymenko

Dovođenjem ovog performansa u Beograd, Hartefakt nastavlja da otvara prostor za međunarodne umetničke saradnje i susrete sa umetnicima_ama i temama o kojima je važno govoriti, a za koje često nedostaje prilika za otvoren i konstruktivan razgovor. Rat, iskustvo njegovog preživljavanja i posledice koje ostavlja na živote ljudi teme su koje su bliske i iskustvima ljudi sa ovih prostora. Kroz lične priče,

„unboxing” omogućava da se ta iskustva čuju, prepoznaju i podele.

Alona Karavai Foto: Viktoriia Yakymenko/Viktoriia Yakymenko

Performans je prvi put izveden u proleće 2026. godine, a do sada je održano oko 15 susreta u gradovima širom Evrope, među kojima su Beč, Berlin, London, Sarajevo, Varšava, Kijev, Lavov i Harkiv.

Alona Karavai Foto: Viktoriia Yakymenko/Viktoriia Yakymenko

Alona Karavai je ukrajinska kulturna radnica, kustoskinja i esejistkinja sa sedištem u Kijevu. Suosnivačica je kulturnih inicijativa Asortymentna Kimnata i Khata-Maysternya, kao i izdavačkog projekta ilostmylibrary. Nakon što je 2014. napustila Donjeck, gde je

prostor Izolyatsia, u kojem je radila, okupiran i pretvoren u nelegalni zatvor, posvetila se podršci umetnicima i očuvanju nezavisne

umetničke scene. Dobitnica je nagrade European Cultural KAIROS (2023), priznanja Woman in Arts za kulturni menadžment i kustoski rad (2026) i radni grant Nagradu Igor Zabel (2026). Trenutno razvija Festival smrti u Kijevu i participativni kustoski format „unboxing”.

Performans se izvodi na engleskom jeziku.

VIDEO: Performans robota