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Preko tri hiljade obožavalaca čvrstog zvuka iz celog regiona okupilo se već u popodnevnim satima ispred Hangara Luke Beograd. Ubitačan dvojac i krem de la krem thrash metala, nemački Kreator i američki Overkill, posetili su našu prestonicu u okviru „Krushers Of The World“ turneje. S obzirom da su Mile Petroza i ekipa poslednji put nastupali 2018. godine, a metal veterani 2015-e, bila je ovo prilika za mlađe fanove da spoznaju kako zvuče bendovi sa više od četiri decenije karijere.

Overkil Foto: Igor Stanić

Najbolje što može da vam se desi je kada headliner odabere podjednako dobru grupu za specijalnog gosta, pa se koncert pretvori u vrhunsko zadovoljstvo. Ruku na srce, Kreator jeste bio više nego superioran po pitanju produkcije, ali je Bobi Blic Elsvort dokazao da „boj ne bije svijetlo oružje“ i isporučio svirku koja je malo koga ostavila ravnodušnim. U jednosatnu set listu uključio je hitove „Hello From The Gutter“, „Elimination“, „Bring Me The Night“ i „Ironbound“ koji su „dizali iz mrtvih“ – beskompromisni rifovi, ubitačna ritam sekcija i Blicova harizma dokazali su zašto se Overkill smatra nezvaničnim petim članom Velike četvorke.

Maidenov legendarni hit „Run To The Hills“ poslužio je kao intro za zvezde večeri – Kreator. Spektakularna bina ostavila je prisutne bez daha – o žestokoj svirci da i ne govorimo. Petroza je suvereno gospodario scenom, objasnivši zašto već 40 godina diktira pravila ekstremnog zvuka. „Seven Serpents“, „Enemy Of God“, „Krushers Of The World“ i „Endless Pain“ oduševili su fanove, koji su horski pevali svaku pesmu.

Kreator i Overkill u Beogradu

1/5 Vidi galeriju Kreator i Overkill u Beogradu Foto: Igor Stanić

Bubnjar originalne postave Jurgen Ventor Rejl i francuski basista Frederik Lekler (poznat po radu sa grupom DragonForce) savršeno su se uklopili u Miletovu viziju apokalipse, dok je gitarista Semi Jli Sirnio branio boje Finske i ispaljivao rifove u maniru gitarskog heroja. Bisom „Violent Revolution“ i „Pleasure To Kill“ Kreator su se oprostili od naše publike, koja ih je pozdravila višeminutnim ovacijama.