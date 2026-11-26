Treš metal uragan sinoć protutnjao Beogradom: Kreator i Overkill oduševili publiku u Hangaru
Preko tri hiljade obožavalaca čvrstog zvuka iz celog regiona okupilo se već u popodnevnim satima ispred Hangara Luke Beograd. Ubitačan dvojac i krem de la krem thrash metala, nemački Kreator i američki Overkill, posetili su našu prestonicu u okviru „Krushers Of The World“ turneje. S obzirom da su Mile Petroza i ekipa poslednji put nastupali 2018. godine, a metal veterani 2015-e, bila je ovo prilika za mlađe fanove da spoznaju kako zvuče bendovi sa više od četiri decenije karijere.
Najbolje što može da vam se desi je kada headliner odabere podjednako dobru grupu za specijalnog gosta, pa se koncert pretvori u vrhunsko zadovoljstvo. Ruku na srce, Kreator jeste bio više nego superioran po pitanju produkcije, ali je Bobi Blic Elsvort dokazao da „boj ne bije svijetlo oružje“ i isporučio svirku koja je malo koga ostavila ravnodušnim. U jednosatnu set listu uključio je hitove „Hello From The Gutter“, „Elimination“, „Bring Me The Night“ i „Ironbound“ koji su „dizali iz mrtvih“ – beskompromisni rifovi, ubitačna ritam sekcija i Blicova harizma dokazali su zašto se Overkill smatra nezvaničnim petim članom Velike četvorke.
Maidenov legendarni hit „Run To The Hills“ poslužio je kao intro za zvezde večeri – Kreator. Spektakularna bina ostavila je prisutne bez daha – o žestokoj svirci da i ne govorimo. Petroza je suvereno gospodario scenom, objasnivši zašto već 40 godina diktira pravila ekstremnog zvuka. „Seven Serpents“, „Enemy Of God“, „Krushers Of The World“ i „Endless Pain“ oduševili su fanove, koji su horski pevali svaku pesmu.
Kreator i Overkill u Beogradu
Bubnjar originalne postave Jurgen Ventor Rejl i francuski basista Frederik Lekler (poznat po radu sa grupom DragonForce) savršeno su se uklopili u Miletovu viziju apokalipse, dok je gitarista Semi Jli Sirnio branio boje Finske i ispaljivao rifove u maniru gitarskog heroja. Bisom „Violent Revolution“ i „Pleasure To Kill“ Kreator su se oprostili od naše publike, koja ih je pozdravila višeminutnim ovacijama.
Bila je to „trešnjica na tortu“ ovogodišnje ponude heavy metal koncerata, čime je Beograd ucrtan na mapu evropskih i svetskih turneja.