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Iranska glumica filmova za odrasle dobila je novu priliku da se izbori za azil u Velikoj Britaniji, nakon što je tvrdila da će se suočiti sa „strogom kaznom“ ukoliko bude deportovana u svoju domovinu.

Žena, čiji je identitet u sudskim dokumentima zaštićen i navedena je pod inicijalima RN, bila je u opasnosti od deportacije sve dok imigracioni sudija nije poništio prethodnu odluku kojom je njena priča ocenjena kao „neuverljiva“.

Prema pisanju The Telegrafa, RN je pred sudom izjavila da je tajno učestvovala u snimanju između 20 i 30 filmova za odrasle jer joj je nedostajalo novca i bilo joj je neprijatno da stalno traži finansijsku pomoć od majke.

Iran zastava Foto: Umair Zia Khan/Shuttertock

Snimala filmove zbog novca, a onda su se proširili širom Irana

RN je ispričala da je sa prijateljicom po imenu Merjem počela da snima pornografske sadržaje 2016. ili 2017. godine, nakon što im je obećano da će snimci biti dostupni samo ograničenom broju ljudi.

Međutim, kako je tvrdila, video-snimci su se ubrzo proširili mnogo više nego što je očekivala, zbog čega se našla na meti iranskih vlasti.

Njena borba za azil počela je u avgustu 2022. godine, kada je boravila u Velikoj Britaniji na osnovu vize.

RN je sudu rekla da je tada dobila uznemirujući imejl od prijatelja iz Irana, koji ju je upozorio da policija sprovodi akciju protiv osoba umešanih u snimanje filmova za odrasle.

Tvrdila je i da je Merjemina majka fotografisala zvanični sudski poziv koji su iranske vlasti pokušale da dostave na njenu kućnu adresu.

U strahu od hapšenja, RN je odmah otišla u britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova i zatražila azil. U Iran se vratila kada joj je viza istekla, 17 dana kasnije, 8. septembra 2022. godine.

Prethodni sudija njenu priču nazvao izmišljenom

Njena žalba prvobitno je odbačena, a sudsko veće ocenilo ju je kao „lažljivu“ i zaključilo da je izmislila čitavu priču.

Sudija je tada tvrdio da niko ne bi svesno rizikovao „strašne posledice“ koje bi u Iranu mogle da uslede zbog snimanja pornografskih filmova.

RN se žalila na tu odluku i sada je uspela da dobije novu priliku.

Sudija Džonatan Perkins oštro je kritikovao prethodnu presudu, ocenivši da je pretpostavka da ljudi nikada ne preuzimaju velike rizike „spekulativna i samim tim opasna“.

Perkins je zaključio da slučaj mora ponovo da bude razmotren, jer prethodni postupak nije sproveden na odgovarajući način. Zbog toga je predmet vraćen prvostepenom imigracionom sudu.



