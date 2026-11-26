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Dirigent Bojan Suđić je saopštio da je danas podneo ostavku na mesto vršioca dužnosti direktora Beogradske filharmonije, prenosi Tanjug. Od trenutka imenovanja početkom godine, Suđić je "svoje delovanje bez rezerve usmerio ka unapređenju rada Ustanove, dobrobiti svih zaposlenih i očuvanju najviših interesa srpske muzičke kulture".

Bojan Suđić Foto: Petar Vujanić

Suđić je dodao da je nastojao da profesionalnim pristupom, radom i konkretnim rezultatima prevaziđe unapred zauzeti stav protiv, i odgovori na medijske napade koji su pratili njegov dolazak.Prema njegovim rečima, "takav stav, zasnovan na neistinama, ipak nije omogućio pravilno vrednovanje postignuća i uspostavljanje pravog poverenja u kratkom i veoma turbulentnom vremenu", i pored njegovog "iskrenog truda u tom pravcu".

Bojan Suđić Foto: Petar Vujanić



"Uprkos transparentnom i otvorenom odnosu, uz neprekidni dijalog sa svim zaposlenima, u aktuelnom društvenom trenutku pojedinci su u novim okolnostima prepoznali priliku za ostvarivanje ličnih interesa i pozicioniranje, ponovo iznoseći klevete i neistine o meni i mom radu", naveo je Suđić.

U takvom ambijentu, Suđić dalji ostanak na ovoj poziciji smatra bespredmetnim, najavivši da će ostvariti "zaštitu svog ličnog i profesionalnog integriteta pred nadležnim institucijama".

"Zahvaljujem se svim saradnicima na profesionalnoj saradnji u proteklom periodu. Beogradskoj filharmoniji, kao jednom od temeljnih stubova naše kulture, želim mnogo uspeha i stabilnosti u daljem radu", zaključio je Suđić.

Zaposleni tražili njegovu ostavku početkom novembra

Beogradska filharmonija se protivi odluci da Bojan Suđić bude v.d.direktor Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

Suđićev odlazak sa čela Beogradske filharmonije usledio je nešto više od tri nedelje nakon što je Sindikat muzičkih umetnika ove ustanove javno zatražio njegovu ostavku, kao i povlačenje celokupnog Upravnog odbora.

U otvorenom pismu objavljenom 2. novembra sindikat je izneo primedbe na način upravljanja ustanovom, ukazujući na, kako su tvrdili, pritiske na zaposlene, ograničavanje profesionalne autonomije muzičara i odsustvo dugoročne strategije razvoja Filharmonije.

Suđić je tada u razgovoru za "Danas" odbacio optužbe i poručio da pozive na ostavku smatra neprihvatljivim, ističući da je svoj rad posvetio unapređenju ustanove i srpske muzičke kulture.

Bojan Suđić Foto: Damir Dervišagić

Nesuglasice između kolektiva i rukovodstva postojale su još u januaru, kada su se 102 od ukupno 114 članova kolektiva usprotivila njegovom imenovanju i zatražila da nova uprava bude izabrana na javnom konkursu.

Suđić je zvanično preuzeo funkciju vršioca dužnosti direktora 29. januara 2026. godine.

Bogata dirigentska karijera

Bojan Suđić Foto: Dragana Udovičić

Bojan Suđić iza sebe ima višedecenijsku umetničku i pedagošku karijeru. Dugogodišnji je profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a značajan deo profesionalnog angažmana ostvario je predvodeći muzičke ansamble Radio-televizije Srbije.

Tokom karijere nastupao je sa brojnim domaćim i međunarodnim orkestrima, u tri mandata obavljao funkciju umetničkog direktora BEMUS-a, a bio je angažovan i kao muzički selektor festivala "Barski ljetopis" i "Budva Grad teatar".

Sa Beogradskom filharmonijom sarađivao je i pre dolaska na rukovodeću funkciju, a među njihovim zajedničkim projektima nalazi se snimak "Simfonijskih igara" Sergeja Rahmanjinova, objavljen u izdanju PGP RTS-a.

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