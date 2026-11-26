da li se slažete

da li se slažete

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Mlada glumica Anica Lazić Ristovski neprestano privlači veliku pažnju javnosti, a interesovanje medija dodatno je poraslo otkako je stala na ludi kamen sa 35 godina starijim kolegom Lazarom Ristovskim. Ovoga puta ponovo je dospela u žižu interesovanja zbog jedne objave na društvenim mrežama.

Anica Lazić Ristovski privukla pažnju instagram objavom Foto: Printscreen/Instagram

Anica je izuzetno prisutna na Instagramu, gde sa svojom publikom svakodnevno deli detalje iz privatnog života, kao i razne zanimljive snimke. Sada je na svom storiju objavila kompilaciju video-klipova koji prikazuju roditelje kako munjevitim refleksima spasavaju svoje mališane iz iznenadnih i rizičnih situacija.

Međutim, pažnju svih pratilaca najviše je privukla rečenica ispisana preko samog videa, propraćena emotikonom koji se smeje i briše znoj sa čela.

"Da li ste spremni da postanete roditelj? Ovo je vaš znak", piše u poruci na snimku koji je glumica podelila na svom profilu.

Ne obaziru se na komentare o razlici u godinama

Ovaj njen potez munjevito je pokrenuo brojna nagađanja i komentare korisnika društvenih mreža, budući da javnost pod budnim okom prati svaki korak poznatog glumačkog para.

Pogledajte u galeriji fotografije sa venčanja Anice Lazić i Lazara Ristovskog:

1/7 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić venčali su se na intimnoj ceremoniji daleko od očiju javnosti Foto: Printscreen/ Instagram/ sofijamilo, Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Premda se radi o popularnom snimku šaljive i poučne prirode koji pokazuje koliko roditeljstvo iziskuje brzinu i stalni oprez, mnogi su počeli da se pitaju da li Anica ovim gestom šalje nekakav tajni signal.

Da podsetimo, romansa i brak Anice Lazić i Lazara Ristovskog od prvog dana su pod lupom javnosti zbog velike razlike u godinama, ali njih dvoje ne haju za priče sa strane, već punim plućima uživaju u svojoj ljubavi i zajedničkim trenucima, što glumica često i rado deli na svom profilu.

Takođe, Anica Lazić i Lazar Ristovski su svoju emotivnu vezu nedavno i zvanično krunisali brakom.

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