Mladoženja se dva puta onesvestio na svom venčanju

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Mladoženja iz grada Žaragua do Sul na severu brazilske savezne države Santa Katarina dvaput se onesvestio tokom sopstvenog venčanja. Snimak neobičnog događaja brzo se proširio društvenim mrežama i do srede uveče prikupio je 1.2 miliona pregleda.

Mlada Luana de Souza Fogel ispričala je kako je uz pomoć kumova i svekrve pomogla suprugu Džonatanu da se oporavi kako bi mogli da nastave obred, piše brazilski portal g1.

Mladoženji pozlilo tokom obreda

Venčanje Luane i Džonatana održano je prošle subote, 21. novembra, a obred u luteranskoj crkvi u gradu Žaragua do Sul počeo je u 10 sati. Luana je ispričala da je Džonatan počeo da se žali na vrućinu u crkvi iako je klima-uređaj bio uključen.

"Osetila sam kako se svom težinom naslanja na moju ruku. Kada sam ga pogledala, već je bio potpuno bled", prisetila se mlada.

Čim je shvatila šta se dešava, dala je znak kumovima da mu pomognu.

"Položili su ga na klupu i podigli mu noge. Bilo je očigledno da mu je pao pritisak", rekla je Luana. U pomoć je priskočila i njena svekrva, koja mu je vodom osvežila lice. Kada se pribrao, nastavili su obred, ali ne zadugo.

Mladoženja se dva puta onesvestio na svom venčanju Foto: Printscreen/Instagram

"Ponovo sam videla da mu nije dobro", ispričala je Luana.

Ostatak obreda proveo sedeći

Na kraju je mladoženja skinuo sako i ostatak obreda proveo sedeći. Stavili su mu i malo soli pod jezik u pokušaju da mu podignu pritisak. Luana je po struci medicinska sestra, a dodatno ju je umirila činjenica da je među zvanicama bilo zdravstvenih radnika, pa je znala da će Džonatanu pružiti potrebnu pomoć.

Nakon što se mladoženja oporavio, par je nastavio sa proslavom.

"Verujem da je sve to bilo zbog uzbuđenja. Suprug mi je poljoprivrednik i navikao je da radi na visokim temperaturama, kakve su ovde uobičajene. Kada smo stigli u salu u kojoj se održavala proslava, već se osećao odlično. Toliko mu je bilo dobro da smo slavili do jedanaest uveče", ispričala je Luana.

Mladoženja se dva puta onesvestio na svom venčanju Foto: Printscreen/Instagram

Zajedno su šest godina

Luana ima 37, a Džonatan 36 godina. Upoznali su se preko društvenih mreža i imaju trogodišnjeg sina.

"Zajedno živimo već šest godina i želeli smo da svoju vezu krunišemo brakom", izjavila je Luana.

(Kurir.rs/Index)

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