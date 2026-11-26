Sveti Jovan Zlatousti, jedan od najpoznatijih svetih otaca i velikih učitelja pravoslavne crkve, poznat po svojim propovedima i tumačenjima Svetog pisma

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Širom naših sela i gradova sutra se poslednji put pred Božić sprema mrsna trpeza, a uz bogato posluženje idu i drevna verovanja zbog kojih se strogo vodi računa o tome ko ulazi u dom i kakve se reči izgovaraju.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra, 27. novembra, proslavljaju dan posvećen Svetom Jovanu Zlatoustom, kao i Božićne poklade, poslednji dan u godini kada je dozvoljeno konzumirati meso, jaja i mlečne proizvode pre nego što nastupi šestonedeljni Božićni post.

Sutra je poslednji mrsni dan Foto: Shutterstock

Mnogi savremeni ljudi poklade pogrešno povezuju isključivo sa zapadnim kulturama i njihovim karnevalskim povorkama, nesvesni činjenice da je ovaj praznik duboko utkan u srpsko narodno nasleđe. U našoj tradiciji poklade se obeležavaju uoči svakog velikog posta, a sutrašnji dan ima naročito značenje duhovnog očišćenja i pomirenja, pripremajući telo i um za narednih četrdeset dana uzdržavanja od mrsnih jela, pića, ali i rđavih misli i postupaka.

Bogata trpeza i obavezan poziv onima koji nemaju

Prema vekovnim narodnim običajima, Božićne poklade su dan koji za istom trpezom treba da sabere čitavu familiju. Domaćice sutra pripremaju izdašan ručak i svečanu večeru prepunu specijaliteta od mesa, sira, kajmaka i jaja, kako bi se svi članovi domaćinstva dobro "omrsili" pre nego što u petak počnu dani posta.

Sutra je poslednji mrsni dan Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

Naši preci su naročitu pažnju posvećivali tome da niko tokom ovog praznika ne bude gladan. Zbog toga tradicija nalaže da za porodični sto obavezno pozovete i siromašne komšije i prijatelje, kako biste zajedničkim snagama, u slozi i lepom raspoloženju, zakoračili u period posta koji traje sve do Božića.

Pored izobilja na stolu, suština sutrašnjeg dana jeste da ga provedete u harmoniji sa svojom okolinom. Veruje se da su poklade idealna prilika za praštanje, trenutak kada treba da pružite ruku pomirenja svakoj osobi sa kojom ste bili u sukobu, kako biste u Božićni post ušli mirne savesti i bez greha.

Beli luk na tabane i preskakanje vatre protiv nečistih sila

Premda poklade vuku korene još iz prehrišćanskog doba, kada se slavio kult Sunca i buđenje proleća, crkva je ove narodne običaje vremenom usvojila i prilagodila svojoj veri. U narodu se zadržalo duboko uverenje da za vreme poklada nečiste sile i veštice imaju snažniji uticaj na svet živih, pa su iz tog straha nastali brojni neobični rituali za zaštitu doma i ukućana.

Šar Planina, poklade Foto: Nemanja Nikolić

U pojedinim srpskim selima i danas se u večernjim satima poštuje staro pravilo da svi članovi porodice pred odlazak na počinak namažu tabane belim lukom. Dok obavljaju ovaj ritual, obavezno izgovaraju drevnu zaštitnu bajalicu: "Veštica kao konac, u mene zubi kao kolac."

Sutrašnji dan je ujedno i vreme kada mlađi članovi domaćinstva preuzimaju inicijativu, zbijaju se šale i priređuju veselja. U pojedinim krajevima momci i devojke se maskiraju i uz pesmu i graju obilaze kuće po selu, gde ih domaćini daruju hranom, pićem i sitnim poklonima.

Ove vesele povorke, u narodu poznate kao "mačkare", nekada su imale zadatak da galamom i smehom oteraju svako zlo iz mesta. Veče se u selima po tradiciji privodi kraju paljenjem velike vatre na sredini sela, oko koje se narod okuplja, preskače plamen i uz pesmu rasteruje svaki strah.

Šta sutra nikako ne valja raditi

Koliko god sutrašnji praznik bio posvećen radosti, smehu i bogatoj trpezi, narodna predanja donose i nekoliko strogih zabrana kojih se treba čuvati. Prema starim verovanjima, tokom ove sedmice ne organizuju se svadbe, veridbe, kumstva niti pobratimstva, jer se veruje da takva prijateljstva i brakovi neće biti dugog veka.

Sutra se nikome ne zajmi novac Foto: Malin Wunderlich / AFP / Profimedia

Isto tako, sutra nikako ne smete da uzimate novac na zajam, niti da drugima pozajmljujete pare ili bilo kakve stvari, jer stari ljudi govore da se ono što se na poklade da u zajam više nikada neće vratiti vlasniku. U narodu važi i pravilo da se na ovaj dan ne započinje zidanje kuće, kao ni bilo kakvi krupniji poslovi u dvorištu i domaćinstvu.

Ko je bio Sveti Jovan Zlatousti kog sutra slavimo

Sveti Jovan Zlatousti, koga nazivaju i Jovan Antiohijski, spada među najznamenitije besednike i učitelje hrišćanske crkve. Na svet je došao oko 349. godine u Antiohiji, gde je najpre proučavao grčku filozofiju, da bi se kasnije u potpunosti posvetio hrišćanskom bogoslovlju. Posle upokojenja svojih roditelja primio je monaški postrig i započeo život u strogom podvigu.

U čin đakona i sveštenika rukopoložen je 385. godine, a u svojim nadahnutim besedama neprestano je pozivao na ljubav prema bližnjima, pomoć sirotinji, osudu svake nepravde i život u skladu sa Jevanđeljem. Zahvaljujući ogromnom znanju i retkom govorničkom daru, 397. godine izabran je za episkopa Carigrada. Ipak, zbog otvorenih kritika koje je upućivao imućnima, vlastodršcima i samom carskom dvoru, ušao je u oštar sukob sa patrijarhom Teofilom Aleksandrijskim i caricom Evdoksijom.

Sveti Jovan Zlatousti, mozaik u Aja Sofiji u Istanbulu Foto: Pictures From History / akg-images / Profimedia

Posle nekoliko izgnanstava, proteran je iz Carigrada u Jermeniju, gde se upokojio 14. septembra 407. godine. Iza sebe je ostavio dragocena pisana dela i poslanice, među kojima naročito mesto zauzimaju spis "O sveštenstvu" i sedamnaest pisama upućenih Olimpijadi. Njegove svete mošti vraćene su iz Rima u Istanbul 2004. godine.

Praznik Svetog Jovana Zlatoustog obeležava se 13. novembra po starom, odnosno 26. novembra po novom kalendaru. Zato sutra obavezno saberite svoju porodicu, spremite svečanu večeru, oprostite svima koji su vas na bilo koji način povredili i u miru i slozi dočekajte početak velikog Božićnog posta.

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