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Za kilogram mlevenog mesa za sarmu najčešće je dovoljno 100,150 grama pirinča. Sa 100 grama fil će imati izraženiji ukus mesa, dok će 150 grama dati nešto mekšu i izdašniju smesu.

Ipak, osim pravilnog odnosa mesa i pirinča, važan je i način pripreme luka, a postoji i jedna caka koja sarmi daje dodatnu aromu.

Crni luk sitno iseckajte i kratko prodinstajte na ulju ili masti, dok ne postane staklast. Nemojte dozvoliti da porumeni jer može da dobije gorak ukus.

U galeriji ispod pogledajte koji deo svinjskog mesa je najbolji za sarmu.

Mali trik za bogatiji ukus jeste da uz luk prodinstate i malo sitno seckanog suvog mesa. Slanina ili suva rebra bez kostiju mogu da daju filu puniju aromu, a masnoća iz suvog mesa dodatno će doprineti sočnosti.

Da li se u fil za sarmu stavlja jaje Foto: Shutterstock

Dovoljno je da ih iseckate na sitne kockice i kratko propržite zajedno sa lukom, kako bi pustili miris i ukus.

Dodatni savet:

Pirinač nemojte kuvati unapred. Dovoljno je da ga operete i dobro ocedite pre dodavanja u fil. Tokom kuvanja upiće tečnost i povezati sastojke.

Zatim dodajte mleveno meso i kratko ga zagrevajte, tek toliko da promeni boju, ako pripremate fil na ovaj način. Umešajte začine i opran, dobro oceđen pirinač. Ako vam smesa deluje suvo, dodajte jednu do dve kašike vode.

Imajte na umu da je suvo meso često slano, pa so dodajte tek nakon što sjedinite sve sastojke i probate smesu. Tako ćete lakše izbeći preslan fil, naročito ako koristite i kiseli kupus.

VIDEO: Recept za sarmu