Koji horoskopski znakovi su najuspešniji političari? Srbija ima najviše poslanika u vodenim znacima
Narodna skupština Republike Srbije nikad nije bila gledanija nego proteklih nedelju dana, a na svakom koraku ćete videti da neko prepričava izjave poslanika ili čak sluša prenos uživo u hodu.
Sva ta priča o sednici Parlamenta je među zaljubljenicima u astrologiju podstakla pitanja u kojim su horoskopskim znacima rođeni narodni poslanici novog saziva Skupštine, a među 250 novih članova najviše ima pripadnika vodenih znakova, odnosno Škorpija, Riba i Rakova.
U svakom slučaju, svaki znak Zodijaka se povezuje s određenim osobinama, načinom razmišljanja i ponašanjem, pa se vatrenim znacima pripisuju energičnost i inicijativa, zemljanim praktičnost i analitičnost, vazdušnim komunikativnost i sklonost dijalogu, dok se vodeni znakovi povezuju s intuicijom i izraženom emotivnošću.
Jovo Bakić je Ovan
Šef poslaničke grupe Studentske liste u Parlamentu i profesor Filozofskog fakulteta Jovo Bakić je rođen 23. marta 1970. godine, zbog čega pripada znaku Ovna. U astrologiji se ovaj vatreni znak povezuje sa odlučnošću, borbenošću i potrebom da se preuzme inicijativa, a Ovnovi se često opisuju kao direktni ljudi koji ne zaziru od otvorenog iznošenja mišljenja.
Aleksandar Čupić je Vodolija
Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić, inače profesor Saobraćajnog fakulteta, rođen je 17. februara 1978. godine, što znači da pripada Vodolijama. Reč je o vazdušnom znaku kojem se pripisuju originalnost, nezavisnost i interesovanje za nove ideje, a Vodolije se često predstavljaju kao osobe koje razmišljaju unapred i važne su im društvene promene.
Dejan Šoškić, Zoran Đajić, Aleksandar Vučić i Marijan Rističević su rođeni u znaku Riba
Aleksandar Vučić je rođen 5. marta 1970. godine i njegov horoskopski znak su Ribe, a istom znaku pripadaju i Dejan Šoškić, rođen 15. marta 1967, kao i Zoran Đajić, čiji je datum rođenja 20. mart 1995. godine, odnosno Marijan Rističević, koji je rođen 1. marta 1958.
Ribe su vodeni znak koji se u astrologiji povezuje s intuicijom i sposobnošću prilagođavanja, a sobama rođenim u ovom periodu se pripisuju i maštovitost, empatija i sklonost da situacije posmatraju iz različitih uglova.
Radomir Saičić, Bojan Dimitrijević, Aleksandra Štimac i Tihomir Stanić su Škorpije
Akademik Radomir Saičić je rođen 31. oktobra 1961, dok je glumac Bojan Dimitrijević rođen 4. novembra 1973. godine. Obojica su Škorpije, a ovom vodenom znaku pripada i Tihomir Stanić, jedan od naših najcenjenijih glumaca.
Škorpije se u astrologiji izdvajaju po odlučnosti, snažnoj volji i sposobnosti da se posvete onome što smatraju važnim, a često im se pripisuju upornost, promišljenost i izražen osećaj za suštinu problema.
Ana Brnabić, Nevena Đurić i Dragan Jovanović su Vage
Ana Brnabić rođena je 28. septembra 1975, a Dragan Jovanović 4. oktobra 1965. godine, dok je Nevena Đurić došla na svet 10. oktobra 1993, pa je njihov horoskopski znak Vaga, vazdušni znak koji se povezuje s diplomatijom, ravnotežom i težnjom ka kompromisu.
Vage se često opisuju kao osobe koje pažljivo razmatraju različita mišljenja pre donošenja odluke, a astrolozi kažu da su im važni međuljudski odnosi, pravičnost i mogućnost da se nesuglasice reše razgovorom.
Sara Valentik, Arno Gujon i Miloš Vučević su Strelčevi
Sara Valentik rođena je 9. decembra 2000. godine, a u znaku Strelca je i Miloš Vučević, rođen 10. decembra, kao i Arno Gujon, čiji je datum rođenja 27. novembar 1985.
Strelac je vatreni znak kojem se pripisuju optimizam, entuzijazam i želja za sticanjem novih znanja, a ljudi rođeni u ovom znaku opisuju se kao otvorene, radoznale i sklone širenju vidika.
Lidija Vukićević je Rak, a Miloš Pavlović i Milenko Jovanov Device
Glumica Lidija Vukićević je rođena 20. jula 1962. godine i pripada znaku Raka, koji se povezuje s emotivnošću, intuicijom i privrženošću porodici i bliskim ljudima. Rakovima se pripisuje i izražen zaštitnički instinkt, ali i upornost kada je potrebno braniti ono do čega im je stalo.
Student Miloš Pavlović je rođen 6. septembra 2003. godine, pa je njegov znak Devica. U istom znaku je i Milenko Jovanov, rođen 13. septembra 1980. godine. Pripadnici ovog znaka se u astrologiji povezuju s preciznošću, analitičnošću i odgovornošću, kao i sklonošću ka organizaciji i praktičnim rešenjima.
(Kurir.rs/Glossy)
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