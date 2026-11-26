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Narodna skupština Republike Srbije nikad nije bila gledanija nego proteklih nedelju dana, a na svakom koraku ćete videti da neko prepričava izjave poslanika ili čak sluša prenos uživo u hodu.

Narodna skupština Foto: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda / Grad Beograd

Sva ta priča o sednici Parlamenta je među zaljubljenicima u astrologiju podstakla pitanja u kojim su horoskopskim znacima rođeni narodni poslanici novog saziva Skupštine, a među 250 novih članova najviše ima pripadnika vodenih znakova, odnosno Škorpija, Riba i Rakova.

U svakom slučaju, svaki znak Zodijaka se povezuje s određenim osobinama, načinom razmišljanja i ponašanjem, pa se vatrenim znacima pripisuju energičnost i inicijativa, zemljanim praktičnost i analitičnost, vazdušnim komunikativnost i sklonost dijalogu, dok se vodeni znakovi povezuju s intuicijom i izraženom emotivnošću.

Jovo Bakić je Ovan

Jovo Bakić Foto: Marko Karović

Šef poslaničke grupe Studentske liste u Parlamentu i profesor Filozofskog fakulteta Jovo Bakić je rođen 23. marta 1970. godine, zbog čega pripada znaku Ovna. U astrologiji se ovaj vatreni znak povezuje sa odlučnošću, borbenošću i potrebom da se preuzme inicijativa, a Ovnovi se često opisuju kao direktni ljudi koji ne zaziru od otvorenog iznošenja mišljenja.

Aleksandar Čupić je Vodolija

Aleksandar Čupić Foto: Tanjug Printscreen

Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić, inače profesor Saobraćajnog fakulteta, rođen je 17. februara 1978. godine, što znači da pripada Vodolijama. Reč je o vazdušnom znaku kojem se pripisuju originalnost, nezavisnost i interesovanje za nove ideje, a Vodolije se često predstavljaju kao osobe koje razmišljaju unapred i važne su im društvene promene.

Dejan Šoškić, Zoran Đajić, Aleksandar Vučić i Marijan Rističević su rođeni u znaku Riba

Aleksandar Vučić Foto: Marko Karović

Aleksandar Vučić je rođen 5. marta 1970. godine i njegov horoskopski znak su Ribe, a istom znaku pripadaju i Dejan Šoškić, rođen 15. marta 1967, kao i Zoran Đajić, čiji je datum rođenja 20. mart 1995. godine, odnosno Marijan Rističević, koji je rođen 1. marta 1958.

Ribe su vodeni znak koji se u astrologiji povezuje s intuicijom i sposobnošću prilagođavanja, a sobama rođenim u ovom periodu se pripisuju i maštovitost, empatija i sklonost da situacije posmatraju iz različitih uglova.

Radomir Saičić, Bojan Dimitrijević, Aleksandra Štimac i Tihomir Stanić su Škorpije

Radomir Saičić Foto: Ilija Ilić

Akademik Radomir Saičić je rođen 31. oktobra 1961, dok je glumac Bojan Dimitrijević rođen 4. novembra 1973. godine. Obojica su Škorpije, a ovom vodenom znaku pripada i Tihomir Stanić, jedan od naših najcenjenijih glumaca.

Škorpije se u astrologiji izdvajaju po odlučnosti, snažnoj volji i sposobnosti da se posvete onome što smatraju važnim, a često im se pripisuju upornost, promišljenost i izražen osećaj za suštinu problema.

Ana Brnabić, Nevena Đurić i Dragan Jovanović su Vage

Ana Brnabić Foto: Ilija Ilić

Ana Brnabić rođena je 28. septembra 1975, a Dragan Jovanović 4. oktobra 1965. godine, dok je Nevena Đurić došla na svet 10. oktobra 1993, pa je njihov horoskopski znak Vaga, vazdušni znak koji se povezuje s diplomatijom, ravnotežom i težnjom ka kompromisu.

Vage se često opisuju kao osobe koje pažljivo razmatraju različita mišljenja pre donošenja odluke, a astrolozi kažu da su im važni međuljudski odnosi, pravičnost i mogućnost da se nesuglasice reše razgovorom.

Sara Valentik, Arno Gujon i Miloš Vučević su Strelčevi

Sara Valentik Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Sara Valentik rođena je 9. decembra 2000. godine, a u znaku Strelca je i Miloš Vučević, rođen 10. decembra, kao i Arno Gujon, čiji je datum rođenja 27. novembar 1985.

Strelac je vatreni znak kojem se pripisuju optimizam, entuzijazam i želja za sticanjem novih znanja, a ljudi rođeni u ovom znaku opisuju se kao otvorene, radoznale i sklone širenju vidika.

Lidija Vukićević je Rak, a Miloš Pavlović i Milenko Jovanov Device

Lidija Vukićević Foto: Petar Aleksić Mondo

Glumica Lidija Vukićević je rođena 20. jula 1962. godine i pripada znaku Raka, koji se povezuje s emotivnošću, intuicijom i privrženošću porodici i bliskim ljudima. Rakovima se pripisuje i izražen zaštitnički instinkt, ali i upornost kada je potrebno braniti ono do čega im je stalo.

Miloš Pavlović Foto: Ilija Ilić

Student Miloš Pavlović je rođen 6. septembra 2003. godine, pa je njegov znak Devica. U istom znaku je i Milenko Jovanov, rođen 13. septembra 1980. godine. Pripadnici ovog znaka se u astrologiji povezuju s preciznošću, analitičnošću i odgovornošću, kao i sklonošću ka organizaciji i praktičnim rešenjima.

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