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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem zahtevada joj sin bude pronađen što pre Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 131. epizode

Nakon što je sultanija Ajše oduzela život sebi i svojoj deci, Murat nestaje, a u prestonici počinje da raste strah i neizvesnost. Dok se majka sultanija Kosem suočava s bolom i pokušava da sačuva prisebnost, niko ne zna gde je vladar niti u kakvom je stanju. Njegovo odsustvo otvara prostor za glasine, sumnje i nove političke spletke, a Kosem je primorana da preuzme odgovornost za upravljanje državom dok ne pronađe sina.

U međuvremenu, prestonicu potresa sve veće nasilje koje sprovode Kadizade-efendijini sledbenici, pozivajući se na sultanove zabrane. Njihovi postupci izazivaju sukobe i strah među stanovništvom, a Sivasi-efendija odlučuje da im se suprotstavi, upozoravajući da se vera ne može braniti nasiljem i tiranijom. Dok se krčme pune ljudima koji pokušavaju da izbegnu stroge zabrane, nemiri dodatno prete da destabilizuju grad.

Kosem je ponovo regent Foto: umut volkan kincir

Kosem nastoji da spreči da Muratov nestanak izazove politički haos, pa na Divanu preuzima ovlašćenja regentkinje i odlučuje da državne poslove neće prepustiti neizvesnosti. Međutim, Sinan-paša i sultanija Gulbahar shvataju da je vladarevo odsustvo prilika koju ne smeju propustiti. Glasine o Muratovoj smrti počinju da se šire među narodom, a Kasim sumnja da Bajazit nešto krije, pa odlučuje da ga prati. Međutim, nije bio spreman da ga zatekne sa svojom majkom...

Dok se potraga za Muratom nastavlja, Farija odbija da se vrati u dvor i insistira da učestvuje u potrazi za vladarom. U prestonici se zbog nestanka vladara okuplja uznemireni narod koji zahteva odgovore, dok Kosem pokušava da spreči da bes građana preraste u otvorenu pobunu. Ipak, Muratov nestanak nije jedina tajna koja će uzdrmati dvor, a susret vladara sa nepoznatom osobom u šumi nagoveštava da ga čeka suočavanje sa sopstvenim postupcima.

Farija ne odustaje od namere da pronaše Murata Foto: umut volkan kincir

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