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Retko ko na svetu nikada nije čuo za Ćićolinu, ženu koja je uspela da napravi neverovatan životni zaokret i da od jedne od najpoznatijih zvezda industrije za odrasle svojevremeno stigne čak i do klupe narodne poslanice.

Pogledajte u galeriji fotografije Ćićoline:

1/8 Vidi galeriju Ćićolina Foto: P Anastasselis / Shutterstock Editorial / Profimedia, IFA Film / United Archives / Profimedia, Damir Dervišagić

Na svet je došla u Budimpešti 26. novembra 1951. godine, a njen otac Laslo napustio je porodicu dok je mala Ana još bila dete. Odrasla je uz majku, koja je radila kao babica, i očuha, tadašnjeg službenika mađarskog ministarstva unutrašnjih poslova, zajedno sa dva polubrata i polusestrom.

Zlostavljana kao dete

Ćićolina je godinama kasnije, u svojim memoarima, iznela teške detalje iz detinjstva, priznavši da je bila žrtva zlostavljanja sa svega deset godina, dok ju je dečko silovao kada je imala četrnaest, samo godinu dana nakon što je zakoračila u svet dečjeg manekenstva radeći za državnu novinsku agenciju "M.T.I.".

Agent mađarske tajne službe

Po završetku srednje škole upisala je fakultet, ali je ubrzo digla ruke od studiranja i zaposlila se kao sobarica u hotelu "Interkontinental", dok je istovremeno radila kao saradnik mađarske tajne službe i za njih špijunirala Amerikance i druge zapadne diplomate.

Ćićolina Foto: PHOTOPQR/LA VOIX DU NORD / Newscom / Profimedia

Upravo u tom hotelu upoznala je starijeg Italijana Salvatorea Martinija, za koga se i udala, čime je stekla italijansko državljanstvo i zauvek se preselila u Italiju. Tamo joj se ukrstio put sa Rikardom Skikijem, uz čiju pomoć je veoma brzo započela medijsku karijeru, najpre kao voditeljka izuzetno slušane radio-emisije "Voulez-vous coucher avec moi?", što u prevodu sa francuskog znači "Želiš li da spavaš sa mnom".

Nadimak Ćićolina

Upravo zbog te radio-emisije počela je da se predstavlja nadimkom "Ćićolina", što je zapravo ženski rod reči "čvarčić", budući da je "ciccioli" italijanski naziv za čvarak. Svoje verne fanove od milja je nazivala "ćićolini", a istim tim nadimkom će godinama kasnije oslovljavati i muške kolege u italijanskom parlamentu.

Ćićolina Foto: Vincenzo Livieri / LaPresse / Profimedia

Iako je pre toga zabeležila nekoliko manjih uloga, pod sopstvenim imenom prvi put nastupa u erotskoj komediji "La liceale" iz 1975. godine, gde tumači lik lezbijske prijateljice Glorije Gvide.

Samo godinu dana nakon što je 1978. godine šokirala italijansku javnost, postavši prva žena čije su nage grudi gledaoci mogli da vide uživo tokom emitovanja emisije "C'era due Volte" na državnoj televiziji RAI, rešila je da se okuša u politici i bezuspešno se kandidovala za parlament na Listi Sunca, prvoj zelenoj stranci u Italiji.

Prvi "tvrdi" film i poslanička stolica

Zanimljiv je podatak da sve do sredine osamdesetih godina ona zapravo nije snimila nijedan pravi film za odrasle. Njen prvi "tvrđi" projekat bio je film "Crveni telefon" iz 1986. godine, a samo godinu dana pre toga pristupila je Radikalnoj partiji, nakon čega se njen život menja iz korena.

Ćićolina Foto: Damir Dervišagić

Tokom 1987. godine snimila je film "Kuvano meso" sa čuvenim Džonom Holmsom, koji je sakrio činjenicu da je zaražen virusom HIV, ali je Ćićolina pukom srećom izbegla zarazu jer njen partner zbog zavisnosti od kokaina i same bolesti nije uspeo da održi erekciju. Iste godine objavljuje svoj najveći muzički hit "Muscolo Rosso", a nedugo zatim ulazi u parlament kao narodna poslanica.

Ćićolina je na političkoj sceni bila svojevrsna preteča Berluskonija i Trampa, ali bez mračnih namera, osvojivši čak 20.000 glasova na programu koji je promovisao slobodnu ljubav među svim ljudima i narodima, uz oštro protivljenje nuklearnom naoružanju i članstvu u NATO paktu.

Naga se vozila rimskim ulicama u bogato okićenom kabrioletu, dozvoljavala obožavaocima da je "pipnu" i strpljivo se fotografisala sa svakim ko bi joj prišao, dok je tokom poslaničkog mandata pokušala čak i da spreči Zalivski rat nudeći intimne odnose Sadamu Huseinu u zamenu za mir, što je ponovila 2002. godine, da bi 2006. godine identičnu ponudu uputila i Osami bin Ladenu.

Penzija od 39.000 evra

Po okončanju poslaničkog mandata vratila se snimanju filmova, kojih je u karijeri sakupila ukupno 50, ali i muzici. U penziju je otišla 2011. godine, a zahvaljujući stažu u parlamentu ostvarila je pravo na godišnju penziju od 39.000 evra, što je izazvalo pravu buru nezadovoljstva u italijanskoj javnosti.

Ćićolina Foto: Damir Dervišagić

Njen odgovor na sve kritike bio je kratak i jasan: "Zaslužila sam je i ponosna sam na to." Danas se posvetila slikarstvu, izdala je memoare i vodi znatno mirniji život u Rimu, daleko od nekadašnje pompe, dok je u štampu najčešće dospevala zbog sina Ludviga, koji je nakon teškog razvoda roditelja postao zavisnik od narkotika, a koga je Ćićolina dobila u braku sa svetski poznatim umetnikom Džefom Kunsom.

Skandal sa sinom

Najveći porodični potres dogodio se u junu 2023. godine, kada je sama Ćićolina prijavila rođenog sina rimskoj policiji. Tada ga je optužila da joj je pretio elektrošokerom kako bi od nje izvukao novac, posle čega je Ludvig priveden, a sud mu je izrekao zabranu boravka u Rimu i zabranu prilaska majci.

Premda je kasnije u izjavama za medije pokušavala da smiri strasti, govoreći da mu je kao majka sve oprostila i da mu je neophodno lečenje od zavisnosti, njihov međusobni odnos godinama je bio ispunjen teškim sukobima.

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