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Da biste primetili jednu od najzagonetnijih putnica iz filma „Ko to tamo peva“, pogledajte poslednju klupu autobusa, tamo gde su prasići. U nekim kadrovima kraj njih sedi starica u crnom, a u drugima se njena figura gubi u tami. Dok se ostali putnici prepiru i usput otkrivaju zašto su krenuli u Beograd, o njoj ne saznajemo ni kako se zove. Njeno ime izostalo je i sa odjavne špice.

Šijan je za snimanje koristio dnevno svetlo kroz krov autobusa

Pogledajte u galeriji kako izgleda autobus iz filma "Ko to tamo peva":

1/4 Vidi galeriju Autobus iz filma "Ko to tamo peva" Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Kada je birao autobus za film, Slobodan Šijan tražio je od scenografa Veljka Despotovića vozilo nalik američkom školskom autobusu, s izduženim prednjim delom i vratima pozadi. Despotović je pronašao stari „mercedes“ koji je za snimanje imao jednu korisnu osobinu. Krov se otvarao, pa je dnevno svetlo moglo da dopre do putnika. U intervjuu za „Večernji list“, Šijan je opisao kako je radio u takvim uslovima.

- "Ko to tamo peva" snimao sam praktično bez veštačkog svetla. O tom autobusu brinuli smo se kao o glumcu - rekao je Slobodan Šijan u intervjuu za „Večernji list“.

Scena iz filma Ko to tamo peva sa putnicima u autobusu Foto: Printscreen/Youtube

U razgovoru sa studentima Fakulteta dramskih umetnosti reditelj se osvrnuo i na putnicu sa zadnje klupe. Ekipa je angažovala stariju meštanku iz kraja u kojem se snimalo, u okolini Deliblatske peščare. Šijan je želeo da među putnicima bude i neko kome neće pisati posebnu priču.

Starica je dobila mesto u dnu autobusa, gde se pod slabim svetlom njena crna odeća stapala s pozadinom. Koliko je lako bilo prevideti je pokazuje i podatak koji je rediteljka Ana Maria Rosi zabeležila u tekstu o filmu: Slavko Štimac, koji je igrao mladoženju, rekao joj je da se starice uopšte ne seća.

Jedni su u njoj videli smrt, drugi Prežu Milinkovića

Foto: Printscreen/Youtube

Neki gledaoci verovali su da starica samo pazi na prasiće, dok su drugi nagađali da se ispod marame krije epizodista Predrag Preža Milinković. Najmračnije tumačenje vezano je za odredište autobusa. Putnici kreću ka Beogradu uoči bombardovanja u aprilu 1941. godine i svako je zaokupljen svojim brigama. Publika zna kakav ih kraj čeka, pa je u nemoj putnici u crnom videla njegovu najavu.

Foto: printscreen/youtube/ Centar film

Film koji je Šijan snimio po scenariju Dušana Kovačevića premijerno je prikazan 23. oktobra 1980. u beogradskom bioskopu „Kozara“. Posle više od četiri decenije, gledaoci pamte replike Miška i ostalih putnika, a oko žene sa zadnje klupe i dalje se raspravlja iako u filmu ne izgovara nijednu.

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