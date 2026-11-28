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Dnevni horoskop za 28. novembar. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta nam zvezde predviđaju ove subote.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Subota vam donosi potrebu da se povučete iz svakodnevne gužve i posvetite porodici. Moguće je da će vas neka uspomena podstaći da obnovite kontakt sa osobom koju dugo niste čuli. U ljubavi ćete želeti više pažnje i nežnosti, ali nemojte očekivati da drugi sami pogode šta vam je potrebno. Slobodno izrazite svoja osećanja. Dan je povoljan za odmor i porodična okupljanja.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan ispunjen razgovorima, susretima i zanimljivim informacijama. Neko bi mogao da vam saopšti vest koja će promeniti vaše planove za narednu nedelju. U ljubavi je važno da ne budete tvrdoglavi i da saslušate partnera do kraja. Slobodni Bikovi mogli bi da se zainteresuju za osobu koju poznaju preko prijatelja. Obratite pažnju na troškove, naročito ako kupujete iz trenutnog zadovoljstva.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac i sigurnost biće u prvom planu. Možda ćete razmišljati o tome kako da bolje organizujete budžet ili pronađete dodatni izvor prihoda. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje, posebno ako se opustite i prestanete da analizirate svaki postupak druge osobe. Slobodni Blizanci mogli bi da dobiju poruku koja će im izmamiti osmeh. Nemojte zanemarivati male, ali važne znakove pažnje.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Mesec u vašem znaku tokom prvog dela dana pojačava intuiciju i emotivnu osetljivost. Lako ćete prepoznati šta drugi osećaju, čak i kada to ne izgovore. U ljubavi je moguća iskrena razmena emocija koja će vam vratiti osećaj sigurnosti. Ako ste u vezi, posvetite više vremena partneru. Slobodni Rakovi mogli bi da se nađu u centru nečije pažnje. Veče donosi više samopouzdanja i želju za uživanjem.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Subota vam pruža priliku da se odmorite od obaveza i posvetite onome što vam prija. Iako ćete možda imati potrebu da budete među ljudima, deo dana provedite u miru i razmišljanju. U ljubavi se otvara prostor za nežnost i razumevanje. Moguće je da ćete dobiti potvrdu da ste nekome veoma važni. Nemojte trošiti energiju na situacije koje ne možete da promenite.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Prijatelji i društveni život donose vam lepe trenutke. Moguće je da će vas neko pozvati na okupljanje ili predložiti plan koji će vam se dopasti. Jedan razgovor mogao bi da vam pomogne da sagledate problem iz potpuno drugačijeg ugla. U ljubavi nemojte previše analizirati partnerove reči. Slobodne Device mogle bi da upoznaju osobu preko zajedničkog društva. Dan je dobar za planiranje budućih ciljeva.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaše ambicije dolaze u prvi plan, čak i tokom vikenda. Razmišljaćete o poslovnim planovima, finansijama i mogućnostima koje vas očekuju u narednom periodu. Ipak, nemojte dozvoliti da vam obaveze pokvare raspoloženje. U ljubavi je potrebno više spontanosti. Partner bi mogao da vam zameri što ste mislima previše udaljeni. Slobodne Vage privlačiće osobe koje odišu sigurnošću i samopouzdanjem.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Osećaćete potrebu da izađete iz svakodnevne rutine i promenite okruženje. Kratko putovanje, šetnja ili susret sa osobom koja živi daleko mogli bi da vam poprave raspoloženje. U ljubavi ćete želeti iskrenost i duboku povezanost. Nemojte se vraćati na stare rasprave koje ste već razrešili. Slobodne Škorpije mogle bi da upoznaju nekoga ko će ih privući svojim pogledima na život.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan u kojem ćete želeti da razrešite emotivna pitanja i oslobodite se svega što vas opterećuje. Moguće je da ćete konačno prihvatiti da neke stvari ne možete da promenite. U ljubavi vas očekuje prilika za iskren razgovor koji može da učvrsti odnos. Slobodni Strelčevi mogli bi da se iznenade kada shvate da im nedostaje osoba koju su pokušavali da zaborave. Budite pažljivi sa zajedničkim finansijama.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Partnerstva i bliski odnosi biće u centru pažnje. Neko bi mogao da vam pokaže koliko mu je stalo do vas, ali i da očekuje da uzvratite istom merom. Ako ste u vezi, subota je idealna za zajedničke planove i razgovore o budućnosti. Slobodni Jarčevi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih osvojiti smirenošću i zrelošću. Nemojte skrivati osećanja iza poslovnog ili ozbiljnog stava.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dan je povoljan za sređivanje doma, završavanje sitnih obaveza i organizaciju naredne nedelje. Mogli biste da pronađete rešenje za problem koji vas je dugo nervirao. U ljubavi će vam prijati jednostavni trenuci i pažnja bez velikih obećanja. Partner bi mogao da vas iznenadi lepim gestom. Slobodne Vodolije trebalo bi da obrate pažnju na osobu iz svakodnevnog okruženja. Ne zanemarujte potrebu za odmorom.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Subota vam donosi više radosti, kreativnosti i emotivne topline. Bićete raspoloženi za druženje, zabavu i aktivnosti koje vas vraćaju u dobro raspoloženje. U ljubavi se otvara mogućnost za romantičan susret ili prijatno iznenađenje. Slobodne Ribe mogle bi da privuku pažnju osobe koja ih već neko vreme posmatra. Ako imate decu, provedite više vremena sa njima. Vaša nežnost danas će biti posebno izražena.