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Počinje post, a za one koji poste narednih 40 dana sada je pravo vreme da pronađu recepte za jela koja mogu konzumirati. Za sve ljubitelje majoneza, donosimo recept za njegovu posnu verzuju koja će vas oduševiti.

Sastojci:

125 ml sojinog mleka (ili drugog biljnog mleka po izboru)

2 kašičice jabukovog sirćeta (može limunov sok ili belo sirće)

1/2 kašičice belog luka u prahu

1/2 kašičice morske soli

1 kašičica senfa

250 ml suncokretovog ulja

Da li je majonez zaista štetan po zdravlje Foto: Shutterstock

Priprema:



Svi sastojci treba da budu sobne temperature. Ako je sojino mleko hladno, zagrejte ga oko 10 sekundi u mikrotalasnoj. U posudu za štapni mikser sipajte mleko, sirće, beli luk u prahu, so i senf. Lagano blendajte.

Posni majonez u frižideru staje svež i kremast i do nedelju dana. Pre svake upotrebe, lagano ga promešajte kašikom ili kratko blendirajte štapnim mikserom. Ulje polako sipajte preko smese. Ostavite da odstoji oko minut. Stavite štapni mikser do dna posude i blendirajte oko 15 sekundi dok se smesa ne zgusne i ne poveže. Polako pomerajte mikser gore-dole da se svi sastojci ujednače i dobijete kremastu teksturu. Probajte majonez i po potrebi dodajte još soli, senfa ili sirćeta. Prebacite u zatvorenu teglu i čuvajte u frižideru.