Da li znate ko je muž Gorice Popović? Glumica već tri decenije u braku sa ovim muzičarem, ali se ne pojavljuju zajedno
- Gorica Popović je više od 30 godina u braku sa Nenadom Petrovićem, poznatim džez muzičarem i članom grupe 'Zabranjeno pušenje'.
- Glumica kaže da imaju skladan brak i da ih povezuju ista interesovanja, među kojima su i životinje.
- Njihovu porodičnu oazu napravili su na Srebrnom jezeru, gde imaju kuću i često borave.
Glumica Gorica Popović privatni život godinama vešto krije od javnosti, a mnogi nisu znali da je više od 30 godina u braku sa Nenadom Petrovićem.
Njen suprug je poznati alt-saksofonista, džez muzičar, kompozitor i član grupe "Zabranjeno pušenje".
Uprkos tome što su oboje javne ličnosti, retko se mogu zajedno sresti, a nerado govore i o privatnom životu. Tako se i intervjui u kojima je javno pomenula supruga mogu izbrojati na prste.
- Imamo skladan brak. Toliko vam o njemu mogu reći, dosta vam je i to jer drugi ne znaju ni toliko - rekla je ranije glumica.
‒ Volimo iste stvari, volimo životinje, imamo interesovanja koja se dobro slažu ‒ kazala je kratko glumica koja je nedavno otišla u penziju, što ne znači da će manje biti aktivna.
Idila na Srebrnom jezeru
Inače, njih dvoje su svoju idilu oformili na Srebrnom jezeru, gde imaju svoj mali raj.P- Moj otac je mnogo voleo prirodu i kupio je ovde plac kad ništa nije postojalo. Kuća je dupla, polovina je od familije, ali smo oduvek bili kao jedno. To je moja oaza i ovde ja zbrišem često - rekla je Gorica jednom prilikom.
Zanimljivo je da se naša glumica ne libi poslova u kući, te je često u kuhinji gde priprema svoje specijalitete.
- Radim svašta! Podsećam sada na moju mamu koja je uvek vukla neke kese, torbe, konce, trake, šivaću mašinu. Grdili smo je zbog toga, a sad sam je potpuno preslikala - ispričala nam je tad sa osmehom.
(Kurir.rs)
VIDEO: Gorica Popović