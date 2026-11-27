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Beogradsko dramsko pozorište će 1. decembra premijerno izvesti predstavu "Kus petlić" Aleksandra Ace Popovića, u režiji Radmile Vojvodić, čime će ujedno biti otvoreno i ovogodišnje izdanje festivala RUTA. Trideset godina od smrti jednog od najvećih srpskih dramskih pisaca bio je povod da se na repertoar vrati njegovo kultno delo, za koje direktor BDP Jug Radivojević kaže da i danas podjednako precizno "potkazuje život". U razgovoru za Kurir osvrće se na uspešnu sezonu, propušteni Bitef, povratak režiji predstavom "Prljave ruke", predstojeću premijeru mjuzikla "Zgodna žena", ali i otkriva da BDP za jubilej 80 godina postojanja priprema čak osam premijera i jednu od najambicioznijih sezona u svojoj istoriji.

Predstava Kus petlić Foto: Dragana Udovičić



Trideset godina je od smrti Ace Popovića. Zašto je izbor pao baš na komad "Kus petlić"?

- Prvo je izbor pao na Radmilu Vojvodić, koja nije veoma dugo režirala u Beogradu. U BDP je radila pre tačno 30 godina, i to omnibus manje poznatih drama Ace Popovića. Predložio sam "Kusog petlića" jer ga smatram jednim od njegovih najzanimljivijih komada, koji uz "Mrešćenje šarana" i "Belu kafu" spada među dela na neki način strukturalno jednostavnija za percepciju. Znamo koliko je Acin jezik poseban i struktura neobična. "Petlić" je komad koji bi mogao da uradi ono što je Dušan Kovačević govorio da pozorište radi - potkazuje život.

Jeste li zadovoljni godinom iza vas? Niste jedino realizovali komad "Nada" po romanu Ante Tomića.

- U ovim okolnostima u kojima smo bili prethodnih godinu dana, u jednoj generalno nestabilnoj situaciji, političkoj i u državi, uspeli smo da gotovo maksimalno izguramo sve ono što je bilo planirano. "Nada" iz objektivnih razloga nije mogla da se realizuje ove godine, što ne znači da neće u nekom budućem periodu, ali smo sve ostalo planirano uspešno završili. Vrlo smo zadovoljni kako je ova godina izgledala, od premijera i njihovih dometa do učešća na festivalima i nagrada.

Predstava Crno zlato Foto: Dragana Udovičić



Da li vam je žao što "Crno zlato" nije odigrano na Bitefu jer je moglo da osvoji Gran pri?

- Ubeđen sam da bi osvojilo Gran pri da je učestvovalo, jer je to zaista jedna od najboljih predstava srpskih teatara uopšte, a ne samo BDP, u poslednjih desetak godina. Imali smo tu nezgodu da se glumac razboli, dešava se, nije nam prvi put, da smo zbog bolesti morali da otkažemo. Ostaje žal za tim, ali tako je, to nekad ne zavisi od nas. U poslednjih sedam godina pet puta smo učestvovali na festivalu. Gran pri je osvojila predstava "Cement Beograd" s Milenom Zupančič i Mikijem Krstovićem. Uspeo sam Milenu da vratim u Beograd.

Čeka nas i festival RUTA. Vraćate se i vi kao reditelj, a karata za vašu predstavu "Prljave ruke" već nema. Je li to zbog Miloša Bikovića?

- RUTA ulazi u svoju osmu godinu. Od osnivanja 2019. pokrenuli smo priču i spojili šest eminentnih regionalnih teatara u najfrekventniji evropski festival, koji se na svaka dva meseca održava u različitim gradovima. Da nije bilo korone, ušli bismo u 48. ediciju, pošto se održava šest puta godišnje. Ovogodišnja RUTA u Beogradu biće jedna od najkvalitetnijih do sada, ne samo zbog RUTA već i zbog Mono RUTA, pokrenute prošle godine kao festival monodrame, i uz dva masterklasa, koja će održati Sebastijan Kavaca i Branislav Mićunović. Imaćemo vrlo sadržajan festival.

Hit predstava "Prljave ruke"

1/18 Vidi galeriju Predstava Prljave ruke Foto: Duško Miljanić



Posle pet godina pauze vratio sam se režiji. Napravili smo jako dobru predstavu i naravno da zahvaljujući Milošu Bikoviću ima popularnost, ali smo kvalitetom i apsolutnom pobedom na festivalu Purgatorije u Tivtu i nagradama u Zaječaru pobudili interesovanje publike. S jedne strane mi je drago što će igrati na maloj sceni, jer ispunjava taj konceptualni zahtev, ali mi je žao što će mali broj gledalaca ovoga puta moći da je vidi.

Hoće li postati deo repertoara BDP?

- Neće biti deo repertoara, jer to ne praktikujem kada su moje režije u pitanju, ali će se neka gostovanja dešavati, pa će publika imati priliku da je vidi.

Naredne godine nas čeka premijera mjuzikla "Zgodna žena".

- Biće to moj deveti mjuzikl u prethodnih trideset godina na Terazijama. Premijera je 13. februara i usred smo procesa. To je dan pred Dan zaljubljenih, ali ceo taj vikend biće u znaku "Zgodne žene", s Darijom Vučko kao Vivijen i Ivanom Bosiljčićem kao Edvardom Luisom. Probe idu u jako dobrom pravcu. Očekujem veliki hit, kojem ćemo se radovati.

Darija Vučko u seriji Tvrđava Foto: aleksandarletic@yahoo.com/Photo Aleksandar Letic

Bliži se kraj vašeg mandata u BDP. Rekli ste da se vraćate režiji, ostajete li toj odluci?

- Mandat mi ističe krajem juna. Režiji sam se vratio. Za ove ostale stvari videćemo, daleko je jun.

Kakvi su planovi BDP za 2027. godinu?

- Za 2027. smo već formirali plan, jer je to veoma značajna godina za Beogradsko dramsko pozorište pošto obeležavamo 80 godina od osnivanja. Obeležićemo narednu godinu sa osam premijera za 80 godina. Sve koje smo želeli za tu godinu uspeli smo da ugovorimo, pa očekujem izvanredne komade. Promociju čitavog repertoara napravićemo 23. decembra, kada ćemo otkriti šta je sve u planu. Biće to izuzetno ambiciozna sezona kakvu zaslužuje istorija BDP, uz promociju monografije koju Tatjana Nježić priprema za osamdeset godina pozorišta i bogatije sadržaje za našu TV BDP. Nadam se da će to biti uspešna i mirna godina, u kojoj ćemo moći da se fokusiramo samo na rad, uz dovoljnu finansijsku podršku i pre svega dobro zdravlje svima, jer bez toga nema dobrog rada ni rezultata.

Reditelj Jug Radivojević Foto: Dragana Udovičić



Primili smo 15 glumaca za sedam godina

U BDP ste doveli mnoge mlade glumce.

- Ambicija nam je bila da, kad sam došao, prvo ojačamo ansambl i krenuli smo tim putem. Prvo smo doveli iskusnije, poput Mire Karanović, Branke Katić, Miloša Bikovića, Andrije Kuzmanovića i Marka Gvera. Zatim je akcenat bio na mladim ljudima. Preko fondacije "Marko Živić" stipendirali smo brojne mlade glumce, negde oko dvadeset, i dobar deo njih je i dalje na našim stipendijama. Za ovih sedam godina primili smo ukupno 15 glumaca, što je bio izvanredan rezultat u vreme zabrane zapošljavanja. Nismo dodavali nova radna mesta, nego se sticajem okolnosti otvarao prostor kada su neki glumci odlazili u penziju ili menjali teatre.

Foto: UL AGRFT

Da li vam je žao što nekog glumca niste uspeli da zaposlite?

- Imali smo samo jednu situaciju koja je bila mimo naših želja i planova. Luka Grbić je bio naš stipendista skoro pune tri godine. U jednom trenutku želeo je da bude deo ansambla Ateljea, ali je onda napustio i tu kuću i otišao u Sloveniju, jer je imao želju za međunarodnom karijerom, što razumem.

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