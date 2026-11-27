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Kamerni orkestar Muzikon održaće 29. novembra u Kolarčevoj zadužbini svoj Starogodišnji koncert, kojim će obeležiti završetak još jedne godine Betoven projekta 2023–2027 i najaviti njegovu veliku završnicu u godini kada se obeležava 200 godina od smrti Ludviga van Betovena.

Koncert je zamišljen kao susret različitih muzičkih svetova. U prvom delu publika će imati priliku da čuje dela klasične muzike u izvođenju Muzikon orkestra i mladih solista, dok će drugi deo biti posvećen susretu orkestra sa savremenim autorima, džezom i drugim muzičkim izrazima.

Članovi Muzikon orkestara sa svojim instrumentima Foto: Vladimir Nikodijević

Na programu će se naći gudački kvartet op. 95 Serioso u aranžamnu za gudački orkestar, adagio i allegro za violončelo i gudački orkestar Roberta Šumana, i Srpsko kolo, Aleksandra Vujića.

U drugom delu koncerta, poslušaćemo delo mladog kompozitora Nikole Lekića, Fragmente iz Svite Out of Focus, Vladimira Nikolova. Posebno smo srećni što će nam gosti na koncertu biti mladi sastav U što funk koji će predstaviti svoje kompozicije u aranžmanu za bend i gudački orkestar, i finalno, gostovanje benda Oxajo.

Članovi Muzikon orkestara sa svojim instrumentima Foto: Vladimir Nikodijević

Ideja je da Starogodišnji koncert postane mesto na kojem Muzikon, zajedno sa svojim prijateljima i gostima, svake godine predstavlja najzanimljivije umetničke inicijative, autore stvaralaštvo i muzičke ideje.

Betoven projekat nastao je 2023. godine, nakon tragedije u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, iz potrebe da se u oblasti umetnosti i obrazovanja mladima ponudi prostor za drugačiju vrstu razvoja.

Svi članovi Muzikon orkestara pred nastup Foto: Vladimir Nikodijević

Polazeći od Kantovog prosvetiteljskog mota Sapere Aude — „Imaj hrabrosti da se služiš vlastitim razumom“ — Muzikon je okupio generaciju mladih muzičara oko jednog izuzetnog umetničkog poduhvata: da do kraja 2027. godine izvede sve Betovenove gudačke kvartete.

Iza te odluke stoje 3 godine koncerata, svakodnevnog rada, umetničkih kampova, masterklasova, dijaloga i međunarodnih saradnji.

Starogodišnji koncert 29. novembra prilika je da se još jednom okupimo oko muzike i ljudi koji su odlučili da svoj umetnički razvoj posvete znanju, zajedničkom radu i stvaralaštvu.

(Kurir.rs)

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