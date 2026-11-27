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Na sobnoj temperaturi mandarine mogu da ostanu sveže do nedelju dana. Međutim, ukoliko želite da im produžite vek trajanja, najbolje je da ih čuvate u frižideru, u fioci namenjenoj za voće, gde mogu ostati sveže čak dve do tri nedelje.

Zbog čega ih treba držati podalje od jabuka i banana?

Posebno je važno da mandarine ne držite u istoj posudi ili fioci sa jabukama, bananama i drugim voćem koje oslobađa etilen. Ovaj prirodni biljni gas ubrzava proces sazrevanja okolnih plodova i direktno dovodi do bržeg propadanja i truljenja mandarina. Zato je najbolje da ih uvek čuvate odvojeno.

Četiri pravila za pravilno čuvanje mandarina

Birajte prozračnu ambalažu: Za skladištenje su najbolje originalne mrežaste vrećice u kojima se voće prodaje ili otvorene činije koje omogućavaju slobodnu cirkulaciju vazduha.

Mandarine Foto: Shutterstock

Izbegavajte plastične kese: Obične zatvorene kese zadržavaju kondenzaciju i vlagu, što stvara idealne uslove za razvoj buđi i truljenje.

Odlagajte ih potpuno suve: Vlaga ubrzava kvarenje kore i ploda. Ukoliko su mandarine vlažne ili orošene, pre odlaganja u frižider nežno ih obrišite suvom krpom ili papirnim ubrusom.

Redovno pregledajte plodove: Povremeno proverite činiju ili fioku i odmah uklonite plod koji je počeo da mekša ili truli, jer jedan pokvaren komad vrlo brzo može da upropasti sve ostale.

Uz ovih nekoliko jednostavnih koraka, mandarine će znatno duže zadržati svoju svežinu, čvrstinu i pun ukus.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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