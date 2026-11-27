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Argentinskapevačica Tini Stesel (29) i fudbaler Rodrigo de Pol (32) venčaće se 19. decembra u Buenos Ajresu. Uoči svadbe pozirali su za naslovnicu decembarskog izdanja časopisa Vogue Latinoamérica i prvi put u zajedničkom intervjuu otvoreno govorili o raskidu, pomirenju i planovima za budućnost.

Par je raskinuo u avgustu 2023. godine, a pevačica je sada otkrila da tokom perioda razdvojenosti nisu bili ni u kakvom kontaktu, piše Yahoo.

Nakon gotovo dve godine dali su ljubavi novu priliku

Glasine o pomirenju pojavile su se u aprilu 2025. godine, kada su zajedno snimljeni na tribinama teniskog turnira u Madridu. U julu iste godine pevačica je podržala fudbalera na njegovom predstavljanju u Inter Majamiju.

Pogledajte u galeriji fotografije Tine Stesel:

1/5 Vidi galeriju Tina Stesel Foto: Scar Ortiz / Zuma Press / Profimedia

Tini je objasnila da su se oboje tokom razdvojenosti promenili, ali kada su se ponovo sreli, osećala se kao da vreme uopšte nije prošlo. Ubrzo su shvatili da imaju iste želje i planove za budućnost.

Zanimljivo je da klasične prosidbe nije bilo. Odluka o venčanju proizašla je iz njihovih razgovora o zajedničkom životu. U avgustu ove godine pevačica je potvrdila veridbu objavivši video u kojem je pokazala verenički prsten.

Napisala 180 stranica o venčanju

Pevačica se ozbiljno posvetila organizaciji venčanja. Otkrila je da je napisala oko 180 stranica sa idejama za proslavu, a uradila je i nekoliko skica. De Pol je tokom intervjua na mobilnom telefonu pokazao jedan od njenih crteža koji ih prikazuje pred oltarom okruženim prirodom i šarenim dekoracijama.

Pevačici je posebno važno da njena venčanica i mladoženjino odelo imaju simbolično značenje povezano sa njihovom ljubavnom pričom.

Želi da postane majka

Par je nedavno pronašao zajednički dom u Majamiju, a u budućnosti planira da kupi nekretninu i u rodnoj Argentini.

De Pol iz prethodne veze sa Kamilom Homs ima dvoje dece, Frančesku i Bautistu. Tokom razgledanja novog doma Tini je već razmišljala o tome kako će da uredi njihove sobe, ali i sobu za dete koje bi jednog dana želela da dobije sa fudbalerom.

"Sanjam o tome da postanem majka. Ne znam kada će se to dogoditi", priznala je pevačica.

Zašto su raskinuli 2023. godine?

Kada su u avgustu 2023. objavili da više nisu zajedno, Tini i Rodrigo istakli su da je reč o zajedničkoj odluci.

Tina Stesel Foto: Scar Ortiz / Zuma Press / Profimedia

Argentinski televizijski voditelj Anhel de Brito, koji je tada razgovarao sa oboje, otkrio je da su njihove poslovne obaveze otežavale održavanje veze, naročito zbog pevačicine turneje po Evropi i Severnoj Americi.

Pevačica mu je tada rekla i da razlog raskida nije bila prevara. De Pol je već tada ostavio otvorenu mogućnost pomirenja, rekavši da nije siguran da li je njihov raskid konačan.

(Kurir.rs/Index.hr)

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