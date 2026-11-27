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Dodelom nagrada i domaćom premijerom filma „Oče naš” reditelja Gorana Stankovića završen je 32. Festival autorskog filma, koji je od 20. do 27. novembra publici predstavio izbor savremenog domaćeg, regionalnog i svetskog autorskog filma. Ovogodišnje izdanje obeležili su rekordna gledanost i veliki broj rasprodatih projekcija.

Grand Prix „Aleksandar Saša Petrović” za najbolji film pripao je ostvarenju „Privid beskrajnog leta”, argentinske rediteljke Alesandre Sanguineti.

„Nastao iz fotografskog projekta, film polazi od susreta fotografije i vremena, od pokušaja da se zaustavi trenutak koji ne možemo ponoviti, ali ga želimo zauvek pamtiti. Kroz nežan i iskren pogled na jedno prijateljstvo koje odoleva vremenu i životnim promenama, pred nama se otvara svet koji nastavlja da živi dugo nakon što je kamera prestala da snima”, naveo je žiri u obrazloženju.

Nagradu za najbolju režiju osvojili su Biljana Tutorov i Petar Glomazić za dokumentarni film „Planina”. Žiri je istakao istrajnost autora i bliskost koju su tokom godina rada izgradili sa protagonistkinjama, kao i način na koji kroz priču o životu žena na planini i borbi za očuvanje prirode progovaraju o femicidu, gubitku i životu koji se nastavlja nakon njega.

Nagrada „Gordan Mihić” za najbolji scenario pripala je Sandri Volner za film „Svaki put”.

„Za scenario koji nas neprestano iznenađuje, ne kroz konvencionalne zaplete i obrate, već vodeći nas na emocionalno i čulno putovanje čiji tok ostaje nepredvidiv. Izuzetnom narativnom slobodom i preciznošću, film zaokružuje svoju priču i suptilno menja naš doživljaj svega što smo tokom tog putovanja iskusili”, navodi se u obrazloženju žirija.

Posebno priznanje za fotografiju dodeljeno je Polu Spengenmanu za film „Do kraja dana” Jelene Maksimović, koji kroz intiman portret mladih ljudi govori o slobodi, otporu i solidarnosti u vremenu društvenih previranja. Posebno priznanje pripalo je i ostvarenju „U vrtu moja ruka pušta koren”, u režiji Borisa Hadžije i Hode Toheri.

Foto: Festival autorskog filma

Nagrada za najhrabriji film selekcije Hrabri Balkan pripala je filmu „Sitni lopovi” Mate Ugrina. Žiri je nagradio oštru kritiku klasnih odnosa, pažljivo izgrađene likove utemeljene u stvarnosti života radničke klase, promišljeno korišćenje prelomnih trenutaka i promena u međuljudskim odnosima, kao i nekonvencionalan pristup istraživanju seksualnosti i osoben doprinos kvir kinematografiji Balkana.

Nagrada #VERUJUSEBE, koja se dodeljuje za odvažan glas Hrabrog Balkana u saradnji sa Erste Bankom, pripala je filmu „Sestre” Sare Ećimović a dodeljena je za „suptilan i senzibilan odnos prema stvarnosti i dar da priču ispriča kroz neupadljive detalje”. Nagradu je uručila Aleksandra Kosanović Strižak, predstavnica Erste Banke uz reči „Erste je već treću godinu uz Festival autorskog filma. Kada je institucionalna podrška izostala, prepoznali smo koliko je važno stati uz festival koji toliko dugo čuva i neguje prostor za umetnički, angažovan i drugačiji film. Za nas podrška kulturi nije stvar trenutka, već opredeljenje koje traje više od dve decenije. Verujemo da društvo koje želi da se menja, razvija i napreduje mora da čuva prostor za slobodu stvaranja i mnogo više ulaže u kulturu. Verovati u sebe znači imati hrabrosti da ispričaš priču koju možda ne žele svi da čuju, postaviš pitanje koje nije jednostavno, ne povinuješ se očekivanjima i ostaneš dosledan svom pogledu na svet, čak i kada to nije najlakši put.”

Posebno priznanje selekcije Hrabri Balkan dobio je film „Preko praga” Tare Gajović.

Foto: Festival autorskog filma

Nova selekcija „Jugosfera” i nagrada „Bekim Fehmiu”

Na ovogodišnjem festivalu uspostavljena je nova selekcija „Jugosfera”, posvećena povezivanju filmskih autora i kinematografija prostora nekadašnje Jugoslavije. U okviru ove selekcije, od ove godine dodeljuje se i nagrada „Bekim Fehmiu” za najbolje glumačko ostvarenje. O nagradi je odlučivao Uliks Fehmiu, glumac. Nagradu „Bekim Fehmiu” dobio je Astrit Kabashi za ulogu u filmu „Sramota i novac” Visara Morine.

Uliks Fehmiu je obrazlažući odluku, između ostalog, rekao: „Bekim više nije želeo da se bavi glumom kada je postalo jasno da će Jugoslavija prestati da postoji. Osetio je da ga je izdala umetnost čiji je bio sveštenik. Nagrada koja će nositi njegovo ime može da ima smisla u kontekstu ove nove selekcije.” “Glumci su u stalnoj potrazi za trenutkom istine pred kamerom, a ovaj glumac poseduje redak glumački kvalitet - prosto, samo da bude. U svakom pogledu, u svakoj tišini, u svakom slušanju. U njegovom rezervoaru ostaje neuporedivo više od onoga što nam dozvoljava da vidimo. Njegov glumački izraz odlikuju vrhunska skromnost i totalno poništavanje, koje kulminira krikom bez glasa, a koji svi tako dobro danas razumemo i tako glasno čujemo,” istakao je Fehmiu.

Nagradu je u ime Delegacije Evropske unije uručio Džulijan Vasalo, otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u Srbiji koji je istakao:

Foto: Festival autorskog filma

„EU smatra da nezavisna kinematografija, kao i filmski stvaraoci koji na naše ekrane donose sveže perspektive, zaslužuju našu kontinuiranu podršku. Večeras takođe slavimo moć filma da povezuje ljude širom regiona. Nagrada Bekim Fehmiu odaje priznanje izuzetnom glumcu čiji su talenat i nasleđe prevazišli granice. Njegov život i rad podsećaju nas da kultura gradi mostove, podstiče razumevanje i zbližava naša društva.”

Astrit Kabashi izrazio je zahvalnost na priznanju, ističući da nagrada za njega ima poseban značaj jer nosi ime velikog glumca i umetnika koji je inspirisao generacije. Prisеtio se i njihovog susreta, koji zbog divljenja Bekimu Fehmiuu nikada neće zaboraviti.

„Duboko verujem da umetnost, a posebno film, ima jedinstvenu snagu da povezuje ljude, prevazilazi granice i gradi mostove među njima. Ova nagrada zauzimaće posebno mesto u mom srcu i biće jedno od najdražih priznanja u mojoj dosadašnjoj karijeri”, rekao je Kabashi.

Nagradu „Aleksandar Petković Petko” za najbolji snimateljski rad tradicionalno dodeljuje Udruženje filmskih umetnika Srbije (UFUS). Nagrada nosi ime istaknutog jugoslovenskog i srpskog snimatelja i reditelja, a ovogodišnje priznanje pripalo je filmu „Svaki put” rediteljke Sandre Volner, čiji je direktor fotografije Gregori Oke.

U okviru festivala dodeljena su i druga priznanja. Nagrada „Branko Vučićević”, posvećena sećanju na ovog izuzetnog autora, scenaristu, publicistu, prevodioca, filmskog kritičara i dizajnera, pripala je ove godine Dragani Žarevac. Nagrada publike Mreže festivala Jadranske regije - Adriatic Audience Award pripala je filmu „Crni novac za bele noći” Kristine Grozeve i Petra Valčanova. Nagrada Fondacije „Marko Glušac”, namenjena mladim filmskim montažerima i montažerkama, ove godine pripala je studentima montaže Fakulteta dramskih umetnosti - „Studenti u blokadi”.

Ovogodišnji Festival autorskog filma održan je na više lokacija u Beogradu, uključujući mts Dvoranu, Dvoranu Kulturnog centra Beograda, Jugoslovensku kinoteku, Dom kulture „Studentski grad”, Art bioskop Kolarac i bioskop CineGrand BIG Rakovica, kao i u Nišu, Čačku i Šapcu.

Pokrovitelj festivala je program Kreativna Evropa MEDIA, a partneri su Erste Banka, Delegacija Evropske unije u Srbiji, Ambasada Republike Slovenije, Ambasada Kraljevine Španije i Francuski institut u Srbiji.