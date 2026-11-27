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Poznata američka influenserka Beka Blum, koju mnogi na društvenim mrežama nazivaju kraljicom luksuznog sadržaja, ponovo je privukla pažnju javnosti nesvakidašnjim gestom. Ćerka preduzetnika iz tehnološkog sektora odlučila je da na poseban način nagradi porodičnu kućnu pomoćnicu, ženu koja za njenu porodicu radi gotovo 20 godina.

Uoči božićnih praznika, Blum je želela da joj priredi nezaboravno iznenađenje, pa je osmislila poklon kakav se retko viđa. Svojim pratiocima otkrila je šta je sve pripremila u ogromnom adventskom kalendaru, a reakcije na društvenim mrežama bile su brojne.

Foto: Tik Tok

Adventski kalendar vredan 20.000 dolara

Blum je sredinom novembra objavila snimak na kojem prikazuje ručno sastavljen adventski kalendar čija je ukupna vrednost procenjena na oko 20.000 dolara.

Umesto uobičajenih čokoladica, veliki platneni kalendar sa 25 džepova skrivao je izuzetno skupe poklone. Influenserka je u snimku strpljivo vadila svaki predmet, objašnjavajući zbog čega ga je odabrala baš za svoju spremačicu.

Pratioci su mogli da vide niz luksuznih modnih dodataka, kozmetike i elektronskih uređaja, čime je tradicionalno predblagdansko darivanje podignuto na potpuno novu razinu.

Od novog iPhonea do luksuznog Hermès dodatka

Iznenađenja su počela već prvog dana, kada je Blum pripremila novi ajfon sa dva terabajta memorije. Objasnila je da je njenoj spremačici na starom telefonu ponestalo prostora, pa je želela da joj pokloni uređaj koji će joj olakšati svakodnevnu upotrebu.

U narednim džepovima našli su se luksuzni proizvodi za negu lica i tela, među kojima je bila i krema za ruke prestižne modne kuće Dior.

Jedan od poklona bio je i remen za pametni sat sa potpisom luksuznog brenda Hermès, dok je u kalendar pažljivo sakrila i nekoliko poklon-kartica sa božićnim motivima.

Svaki poklon bio je pažljivo odabran, a influenserka je tokom snimka objašnjavala zbog čega je želela da upravo tim stvarima obraduje ženu koja je godinama deo njihove porodice.

Bonus od 8.888 dolara za sedmi dan

Jedno od najvećih iznenađenja čekalo je u džepu predviđenom za sedmi dan adventskog kalendara.

Blum je tada otkrila novčani bonus od čak 8.888 dolara, što je izazvalo posebnu pažnju njenih pratilaca.

Objasnila je da broj osam ima posebno značenje u kineskoj kulturi, gde se povezuje sa bogatstvom, srećom i prosperitetom. Ponavljanje broja osam simbolizuje dodatno obilje, zbog čega je odlučila da upravo tu cifru odabere za novčani poklon.

„Ima li slobodnog mesta u vašoj kući?“

Objava je ubrzo izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. Brojni pratioci ostali su zadivljeni njenom gestom, dok su mnogi reagovali s dozom humora.

Pojedini su se šalili da bi voleli da se zaposle u njenoj kući, dok su drugi isticali da bi im takvi božićni pokloni doslovno promenili život. Snimak je brzo postao viralna tema i otvorio raspravu o raspodeli bogatstva, luksuznom načinu života i ekstravagantnom darivanju.

Ipak, mnogi su u njenom potezu videli i nešto više od skupih poklona – želju da se zahvali ženi koja je gotovo dve decenije bila uz njenu porodicu. U vremenu kada se adventski kalendari uglavnom povezuju sa čokoladicama i sitnim iznenađenjima, Beka Blum odlučila je da prazničnu tradiciju pretvori u raskošno darivanje koje je teško nadmašiti.

(Kurir.rs/Večernji.hr)