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Pre nego što su postali svetski poznate zvezde, osvajali prestižne nagrade i zarađivali milione, brojni holivudski glumci morali su da se snalaze na najrazličitije načine kako bi zaradili za život. Dok su neki radili u restoranima i animirali decu, drugi su se okušali u poslovima koji zvuče gotovo neverovatno. Od nastupa s lavovima do uređivanja pokojnika, njihove životne priče dokazuju da put do Holivuda ponekad može biti i te kako neobičan.

Kristofer Voken

Legendarni holivudski glumac Kristofer Voken, poznat po brojnim upečatljivim filmskim ulogama, kao tinejdžer je imao posao kakvim retko ko može da se pohvali. Tokom jednog leta radio je u putujućem cirkusu kao pomoćnik krotitelja lavova.

Kristofer Voken Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Voken je u intervjuima otkrio kako je njegov zadatak bio da učestvuje u nastupu poznatog krotitelja Terela Džejkobsa, pritom glumeći njegovog sina. Nakon što bi Džejkobs završio svoj deo predstave, mladi Voken bi ulazio u kavez s lavicom Šebom i izvodio jednostavne trikove.

Iako zvuči zastrašujuće, glumac je objasnio kako je Šeba bila starija, dobro dresirana i izuzetno mirna životinja. U razgovoru za Vanity Fair prisetio se kako je lavica reagovala na njegove pokrete bičem, sedala i prevrtala se na zapovest, a uporedio ju je čak i s pitomim psom.

Neobično iskustvo ostalo mu je u lepom sećanju, a kasnije je izgradio jednu od najuspešnijih glumačkih karijera svoje generacije.

Vupi Goldberg

Oskarovka Vupi Goldberg takođe je imala zanimljiv profesionalni put pre nego što je osvojila Holivud. Malo je poznato da je slavna glumica nekad radila u mrtvačnici, gde je bila zadužena za kozmetičko uređivanje preminulih osoba.

Vupi Goldberg Foto: AP/Evan Agostini

Goldberg je bila školovana kozmetičarka, a posao je uključivao šminkanje pokojnika i njihovu pripremu za poslednji ispraćaj.

U intervjuima se prisećala kako je posao zahtevao određenu psihičku izdržljivost, ali i kako joj nije bio toliko neprijatan koliko bi mnogi pomislili.

Vupi Goldberg Foto: Profimedia

Jednom prilikom je ispričala i neobičnu anegdotu sa svog prvog radnog dana. Nadređeni je odlučio da joj priredi neslanu šalu tako što se sakrio među telima, a zatim iznenada ustao i prepao je.

Osim rada u mrtvačnici, Goldberg je pre glumačke slave radila i kao zidarka, što dodatno potvrđuje koliko je njen put do uspeha bio daleko od uobičajenog holivudskog glamura.

Hju Džekman

Danas ga publika širom sveta prepoznaje kao Volverina iz filmskog serijala o X-Menima, ali Hju Džekman pre velikog glumačkog uspeha zarađivao je zabavljajući decu na rođendanskim proslavama.

Hju Džekmen Foto: Elder Ordonez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Australijski glumac nastupao je kao klovn pod imenom Koko, a kostim je iznajmljivao zajedno s prijateljem s kojim je odlazio na dečje proslave.

Iako je danas poznat kao izuzetno talentovan glumac, pevač i plesač, Džekman je priznao da u to vreme nije imao naročito razvijene zabavljačke veštine. Znao je da žonglira, ali nije znao da izvodi mađioničarske trikove niti da izrađuje figure od balona.

Foto: Steven Paston / PA Images / Profimedia

Posebno mu je u sećanju ostao jedan rođendan osmogodišnjaka na kom deca nisu bila impresionirana njegovim nastupom. Kako bi ih nasmejao, počeo je da razbija jaja o svoju glavu, nakon čega su mu se mališani pridružili i počeli da ga gađaju jajima.

Za taj nastup je dobio 50 dolara, a kasnije je priznao kako mu se takav posao nije isplatio. Upravo je to iskustvo označilo i kraj njegove kratke karijere klovna.

Bred Pit

Pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca Holivuda, Bred Pit je prihvatao različite poslove kako bi mogao da finansira život u Los Anđelesu.

Bred Pit Foto: Cordon Press / Sipa USA / Profimedia

Jedan od najneobičnijih bio je posao promotera restorana brze hrane "El Pollo Loco", za koji je morao da nosi ogroman kostim kokoške.

Njegov zadatak bio je da stoji ispred restorana, maše prolaznicima i privlači potencijalne goste.

Pit je o tom periodu govorio bez imalo stida, ističući kako je u Los Anđeles stigao s namerom da uspe kao glumac, ali je u međuvremenu morao da pronađe način da zaradi za život.

Bred Pit Foto: Cordon Press / Sipa USA / Profimedia

U intervjuima je otkrio kako je poslove pronalazio preko oglasa za povremeni rad, a osim što je nosio kostim kokošle, dostavljao je i rashladne uređaje.

Glumac je kasnije potvrdio ovu neobičnu anegdotu i tokom gostovanja u emisiji Elen Dedženeres, priznavši da se zaista skrivao u kostimu pernate maskote.

Od privlačenja gostiju u restoran do osvajanja najprestižnijih filmskih nagrada, Pitov profesionalni put prošao je kroz neverovatnu transformaciju.

Deni Devito

Jednu od najbizarnijih priča iz perioda pre velike slave ima i Deni Devito, glumac kog publika poznaje po brojnim filmskim i televizijskim ulogama.

Pre nego što je postao poznat, Devito je radio kao frizer, a među njegovim klijentkinjama bile su i starije žene kojima je redovno uređivao kosu.

Deni Devito Foto: Profimedia

Međutim, posao je s vremenom poprimio prilično neobičan smer.

Glumac je u podkastu ''The Always Sunny Podcast'' otkrio kako je nakon smrti jedne od njegovih klijentkinja njena porodica zatražila da joj poslednji put uredi frizuru pre sahrane.

Devito je pristao, a nakon toga usledilo je još nekoliko sličnih zahteva.

Objasnio je kako bi dolazio u prostorije u kojima su se nalazila tela pokojnika i uređivao im kosu koristeći preparate za oblikovanje i uvijanje.

Deni Devito Foto: Josephine Santos / Pacific coast news / Profimedia

Njegove kolege iz podkasta ostale su iznenađene kada su čule ovu priču, a u šali su ga prozvali honorarnim pogrebnikom.

Iako se danas njegovo ime povezuje s holivudskim komedijama i kultnim filmskim ostvarenjima, Devito je tako deo svog radnog iskustva stekao na mestu na kom ga gotovo niko ne bi očekivao.

Priče ovih slavnih glumaca pokazuju da uspeh retko dolazi preko noći i da se iza glamuroznih karijera često kriju godine neobičnih, zahtevnih, pa čak i pomalo bizarnih poslova. Iako danas uživaju svetsku slavu, njihovi počeci bili su sve samo ne glamurozni, a upravo ih takva iskustva čine još zanimljivijima.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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