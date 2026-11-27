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Legendarna britanska glumica Džoan Kolins (93) iznenadila je obožavaoce upečatljivom transformacijom nakon što je predstavljen zvanični poster za njen novi film "My Duchess". Zbog uloge jedne od najkontroverznijih žena 20. veka, glumica je na prvim promotivnim fotografijama gotovo neprepoznatljiva.

Umesto svog prepoznatljivog glamuroznog izdanja, Džoan Kolins nosi strogu, elegantnu retro punđu po kojoj je bila poznata njena filmska junakinja, uz šminku i kostime koji verno dočaravaju razdoblje u kojem se radnja odvija.

Priča o ženi zbog koje se kralj odrekao prestola

U biografskoj drami sa elementima psihološkog trilera, Kolins tumači Volis Simpson, vojvotkinju od Vindzora. Radnja prati njene poslednje, povučene i turbulentne godine života u Parizu, nakon smrti supruga, vojvode od Vindzora, 1972. godine.

Volis Simpson ostala je upamćena po jednoj od najburnijih ljubavnih priča u britanskoj istoriji, zbog nje se kralj Edvard VIII 1936. godine odrekao prestola, što je izazvalo veliku ustavnu krizu u Velikoj Britaniji.

Pogledajte fotografije Džoan Kolins u mladosti:

1/10 Vidi galeriju Džoan Kolins u mladosti Foto: Jerry Tavin / Everett / Profimedia, INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, Glenbeigh - Sedgled / AFP / Profimedia

Zvučna glumačka i rediteljska imena

Film "My Duchess" režirao je Majk Njuel, poznat po hitu "Četiri venčanja i sahrana", prema scenariju Luiz Fenel. Uz Džoan Kolins, u glavnoj ulozi pojavljuje se i Izabela Roselini, koja glumi francusku advokaticu i osobu od poverenja vojvotkinje, Suzan Blum, dok su u glumačkoj postavi i Čarls Dens i Loran Lafit.

(Kurir.rs/Tportal)

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