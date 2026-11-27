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Praznici obično donesu mir, ali na setu filma "Božićna avantura" bilo je svega osim tišine. Anastasija Knežević je pred kamerama zaigrala Ljubicu i baš ovim naslovom otvorila svoje prvo filmsko iskustvo. Premijera u Beogradu će biti održana 3. decembra u Sava centru, sa početkom u 20.30 časova, a Anastasija otkriva koliko joj je uloga legla, kako su izgledali trenuci kada na snimanju niko ne uspeva da zadrži ozbiljan izraz lica i šta za nju znači pravi praznik kod kuće.

Foto: Promo

- Ljubica i ja imamo sličnosti, mada mislim da sam privatno ipak malo „luckastija” od nje. Ona je na mene ostavila baš lep utisak, a ovo je ujedno bilo i moje prvo iskustvo snimanja filma, tako da mi je sve bilo posebno i uzbudljivo. Mislim da ću je se uvek rado sećati.

Šta mislite da li je danas teže naći pravog muškarca ili je ipak teže kada onog pravog treba da upoznate sa roditeljima?

To mnogo zavisi od toga kakav je muškarac, ali i od toga kakvi su roditelji. Ako je on pravi, mislim da upoznavanje sa roditeljima ne bi trebalo da predstavlja problem. Mada, naravno, svaka porodica ima svoje specifičnosti, pa nikad ne možeš pretpostaviti kakva te avantura čeka.

Da li biste bili spremni da crveni tepih, glamur i svetla reflektora zamenite životom na selu, radom u domaćinstvu?

Iako ne vidim da će se taj trenutak dogoditi baš uskoro, verujem da nas budućnost čeka negde tamo u prirodi. Mislim da ćemo, nakon sve ove gužve i brzine, tek shvatiti koliko nam je kontakt sa prirodom važniji od svih crvenih tepiha.

Anastasija Foto: ATA images

Kako ste reagovali kada ste prvi put pročitali scenario i saznali da se udajete za baletana, a ne za vlasnika apartmana na Zlatiboru?

Scenario mi je na prvo čitanje bio baš simpatičan, jer sam odmah zamislila koliko će ceo zaplet biti duhovit. Vlasnik apartmana na Zlatiboru zvuči primamljivo nekome kome je materijalna sigurnost prioritet, ali Ljubici su ipak potrebniji pažnja, nežnost, ljubav, podrška, razumevanje, autentičnost i slobodoumnost…

Da li se sećate neke anegdote sa snimanja filma zbog koje ste se mnogo smejali?

- Mislim da je najlepše na snimanjima to što se najviše smejemo baš u trenucima kada bi trebalo da budemo najozbiljniji. Čim neko pogreši repliku ili se nešto neočekivano desi, svi pokušavaju da ostanu profesionalni, a onda se to pretvori u potpuni haos. Mislim da bi i od tih situacija mogao da se napravi jedan poseban film.

Anastasija na snimanju filma Foto: Promo

Kako vi proslavljate Božić i kakve se avanture dešavaju u vašem domu sa porodicom?

- Volim praznike, rođendane, darivanje i dane kada kuća postane pravi dom, kada slavimo život, kada smo svi na okupu, uz punu trpezu i neki porodični film, tako sam u većini slučajeva i provodila Božić. Već sada zamišljam i iščekujem naša buduća praznična okupljanja uz „Božićnu avanturu”.

Zbog čega bi ljudi posebno trebalo da dođu na premijeru i pogledaju ovaj film?