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Glumac Igor Đorđević odbio je uručenje nagrade Narodnog pozorišta, nakon čega je došao u centar interosavnja javnosti.Zanimljivo je da je dramski umetnik u braku sa koleginicom Zoranom Bećić već 18 godina. Međutim, put do skladnog porodičnog života nije bio nimalo jednostavan. Njihovu mladost obeležili su brojni raskidi i pomirenja, a jednom prilikom toliko su se svađali tokom snimanja zajedničkog filma da su po završetku projekta odlučili da se raziđu.

Zorana Bećić na premijeri filma Džem od kavijara Foto: ATA images

Uprkos nesuglasicama, čak i kada nisu bili u emotivnoj vezi, ostajali su najbliži prijatelji i jedno drugom pružali podršku. Godinama kasnije, kada su shvatili da žele iste stvari od života, odlučili su da zasnuju porodicu.

Svakog jutra joj kuva kafu

Iako su iza njih gotovo dve decenije bračnog života, romantika u njihovom domu nije nestala. Zorana je svojevremeno otkrila da njen suprug ne čeka rođendane, godišnjice i posebne prilike kako bi joj pokazao koliko mu znači.

- Ume da bude vrlo romantičan, često me iznenadi bez ikakvog razloga. Svakog jutra mi kuva kafu i pušta me da duže spavam - ispričala je glumica.

Zorana Bećić i Igor Đorđević Foto: ATA images

Osim što dele privatni život, Igor i Zorana pripadaju istoj profesiji, zbog čega su međusobno razumevanje i poštovanje njihovih umetničkih ambicija posebno važni za funkcionisanje braka. Zorana ne krije da joj je upravo suprugovo mišljenje o njenom radu najdragocenije.

- Igor je moj životni oslonac u svakom pogledu i svaka odluka koju donosimo je zajednička, promišljena. To se odnosi i na uloge i na zajednički rad. Najvažnija mi je njegova kritika. Ukoliko postoje iskrenost i dobra saradnja u braku, veliko razumevanje između ljudi i poštovanje prema profesiji svog partnera, onda je sve mnogo jednostavnije - rekla je Zorana.

Ni Igor ne krije koliko je privržen supruzi. Iako su zajedno prošli kroz brojne životne izazove, glumac je svojevremeno priznao da mu godine provedene sa Zoranom nisu promenile osećanja koja je prema njoj gajio na početku veze.

Foto: ATA images

- Nemam talenat za podvlačenje crta. Meni svaki naš dan izgleda kao oni na početku. Uf, kako to romantično zvuči. Naravno, preturili smo mnogo toga preko glave, i prelepe i one manje lepe trenutke, i tek ćemo - izjavio je Igor Đorđević.

Više puta su raskidali, ali nisu mogli jedno bez drugog

Pre nego što su odlučili da stanu pred matičara, Igor i Zorana prošli su kroz turbulentnu ljubavnu vezu. Glumica je priznala da su se mnogo puta rastajali, ali da ni u periodima kada nisu bili zajedno nisu prekidali kontakt. Štaviše, Igor je bio prvi čovek kojem se obraćala kada bi joj se dogodilo nešto važno, bilo lepo ili ružno.

- Igor i ja smo godinama zajedno, naša veza je bila burna i zabavna. Mnogo puta smo se razilazili i ponovo spajali. I kada ne bismo duži period bili u vezi, uvek smo ostajali u kontaktu. Bili smo jedno drugom najbliži kad god bi naišao neki problem. Njega sam prvog zvala kad god sam bila u problemu, ili kada mi se nešto lepo u životu dešavalo. Zajedno smo odrasli i sve te neke stvari koje smo prošli bile su normalne. Kada smo sazreli i shvatili da nam je u životu prioritet porodica, odlučili smo da pravimo bebu, a venčanje je samo po sebi bilo logičan događaj - ispričala je Zorana.

„Igor nije ni blizu onoga što se zove balkanski muškarac“

Zorana Bećić i Igor Đorđević Foto: ATA images

Dolazak deteta dodatno je učvrstio njihov odnos, a Zorana je svojevremeno sa mnogo nežnosti govorila o tome kako se njen suprug snašao u ulozi oca.

Kada se rodila njihova ćerka Petra, upravo joj je Igor prvi promenio pelene. Glumac je od samog početka bio podjednako uključen u brigu o detetu, a supružnici su pronašli i način da jedno drugom olakšaju neprospavane noći i rana jutarnja buđenja.

- Pošto smo oboje velike spavalice, jedno jutro budi se prvi on, a narednog dana ja. Igor nije ni blizu onog što se zove balkanski muškarac.

Zbog zajedničkog snimanja su raskinuli

Iako danas jedno drugom predstavljaju najveću profesionalnu podršku, njihovo prvo zajedničko glumačko iskustvo nije prošlo slavno.

Tokom rada na jednom studentskom filmu, dok su još bili mladi i na početku svojih karijera, nesuglasice između njih bile su toliko česte da je po završetku snimanja usledio raskid.

Kada su godinama kasnije ponovo dobili priliku da sarađuju, ovog puta na seriji „Šta mi spremaš“, situacija je bila potpuno drugačija.

- Bili smo mladi, ludi i blesavi. Nakon toga smo zajedno radili na seriji „Šta mi spremaš“, i tu se pokazali kao već odrasli i zreliji ljudi. Naša je želja da uradimo jednu zajedničku predstavu kada Petra malo poraste - govorila je svojevremeno Zorana.

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