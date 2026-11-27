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Film "Oče naš", koji je svetsku premijeru imao pre godinu dana na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, zatvora Festival autorskog filma. Autorska ekipa istakla je na konferenciji za medije da je upravo susret s domaćom publikom jedan od najvažnijih trenutaka u životu ovog ostvarenja.

Foto: Nebojša Babić



Reditelj Goran Stanković rekao je da se film bavi temom nasilja nad zavisnicima u rehabilitacionom centru pri crkvi, inspirisanom stvarnim događajima u Crnoj Reci, ali da priča prevazilazi rekonstrukciju jednog slučaja i postaje metafora društva. On je naglasio da je posebno želeo da istraži kako nasilje može biti predstavljeno kao oblik pomoći ljudima koji nemaju drugu mogućnost lečenja.

- Kad neko strada, više nema prostora za raspravu da li je takav metod opravdan. To mora biti osuđeno - poručio je Stanković, dodajući da je društvo i danas opterećeno nasiljem, zbog čega film otvara pitanja koja su i dalje aktuelna.

Reditelj i scenarista je potvrdio i da su autori pokušali da ostvare saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, te da su pojedini sveštenici pružili dragocenu pomoć i dokumentaciju o slučaju. Kako je naglasio, cilj nije bio puka rekonstrukcija događaja, već priča koja će progovoriti o manipulaciji, poverenju i potrebi čoveka da pronađe novi smisao života.

- Pri pravoslavnoj crkvi ima puno ovakvih centara, ali samo u jednom se štićenici leče batinama - objasnio je.

Foto: Radule Perisic/ATAImages



Glavni glumac Vučić Perović otkrio je da se za ulogu Dejana pripremao razgovorima sa stručnjacima za bolesti zavisnosti, ali i s ljudima koji su prošli kroz slična iskustva. Istakao je da mu je bilo važno da razume život svog junaka pre dolaska u komunu kako bi što autentičnije izgradio lik.

- To je zahtevalo potpuno drugačiju vrstu pripreme i istraživanja nego što sam do sada imao prilike da radim - rekao je Perović.

Producentkinja Snežana van Hauvelingen istakla je da je produkcijska kuća "This and That" ove godine na Festivalu autorskog filma prisutna sa čak četiri ostvarenja, koja su prethodno prikazana na festivalima u Berlinu, Veneciji, Karlovim Varima i Torontu. Posebno je pohvalila atmosferu FAF, ocenjujući da predstavlja retko mesto gde autori i producenti mogu neposredno da razgovaraju s publikom.

Branislav Trifunović i Snezana van Houwelingen Foto: Tanja Drobnjak

O slučaju Zlatna arena u Puli: Neću upravi Narodnog pozorišta da dajem na značaju

Glumac Vučić Perović prokomentarisao je i to što njegovo pozorište nije htelo da objavi da je za ovu ulogu dobio Zlatnu arenu u Puli.