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Slavna manekenka Sindi Kraford (60) i njen suprug, biznismen Rande Gerber (64), uslikani su tokom šetnje na Dan zahvalnosti, gde su delovali vidno sumorno i potišteno. Ovo je bio njihov prvi praznik bez jedinog sina Prislija Gerbera, koji je tragično preminuo 20. septembra u 27. godini života usled sumnje na predoziranje.

Na fotografiji iz šetnje Sindi Kraford vidimo ozbiljnog izraza lica, obučenu u belu majicu dugih rukava, crne helanke i patike, dok je lice delimično sakrila tamnim naočarima za sunce. Ipak, mnogi komentarišu kako je manekenka ostarila preko noći i kako je na njenom licu vidljiva ogromna tuga. Ono što nije prošlo neopaženo jeste da je Sindi drastično smršala, a pogled joj je prazan i zamišljen, tvde njeni bliski prijatelji.

Pored nje, Rendi Gerber je bio u beloj majici kratkih rukava, tamnom šortsu i sa kačketom na glavi, držeći naočare u ruci. Ovo je prvi praznik koji porodica dočekuje od kako ih je zadesila velika tragedija, a kako tvrde ljudi bliski njima, oni ne mogu da dođu sebi zbog velikog gubitka i svakog dana im je sve teže.

Oglasila se nakon smrti sina

Podsetimo, Prisli je preminuo nakon srčanog zastoja dok je boravio u luksuznoj ustanovi za rehabilitaciju u Santa Moniki, a konačna potvrda o eventualnim supstancama čeka se iz toksikološkog izveštaja. Gotovo mesec dana nakon tragedije, 18. oktobra, porodica se oglasila zajedničkom objavom na Instagramu poručivši da su „neizmerno slomljenog srca“.

- Osećamo se blagosloveno što smo imali Prislija u našim životima 27 godina. On je bio nežna, prelepa duša koja je volela i bila voljena, sada i zauvek - napisali su tada Sindi, Rande i njihova 25-godišnja ćerka Kaja.

Kaja i Presli Gerber Foto: Hyperstar / Alamy / Profimedia

Kaja Gerber stopirala karijeru

Istovremeno, njihova ćerka Kaja Gerber (25) potpuno je zamrznula javni život — prvi put u karijeri propustila je revije na Nedeljama mode u Parizu i Milanu, nije prisustvovala dodeli nagrada CFDA-2026, niti je čestitala Hajderu Akermanu na nagradi WWD Iako su se u javnosti pojavile njene fotografije za kampanju brenda Uniqlo, veruje se da su te slike nastale pre tragike, jer mlada manekenka još ne planira povratak poslu.

Zvanična istraga o smrti Preslija Gerbera je okončana, a njegova urna se i dalje čuva u porodičnoj kući u Malibuu. Zbog teških uspomena, sve su glasnije tvrdnje da porodica razmatra radikalan korak i trajno preseljenje u Evropu, po ugledu na prijatelje Klunijeve.

Kaja je do sada bila samo jednom u javnosti, a paparaci su odmah zabeležili taj trenutak: Kaja Gerber prvi put u javnosti nakon smrti brata Preslija Gerbera: Evo gde je bila

(Kurir.rs/Žena)

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