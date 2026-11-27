Slušaj vest

Glumac i producent Uliks Fehmiu stigao je juče iz Njujorka na Festival autorskog filma (FAF) sa zadatkom koji nosi posebnu težinu. Na ceremoniji svečanog zatvaranja treba da dodeli novo priznanje koje nosi ime njegovog oca, legendarnog Bekima Fehmiua, u sklopu programa i selekcije "Jugosfera". Nagrada se ove godine prvi put dodeljuje za najboljeg glumca, a ideja organizatora bila je da festival, koji je decenijama bio fokusiran na reditelje i filmske autore, okrene reflektor i prema onima koji stoje ispred kamere.

Teret

Dok je sedeo na poslednjoj konferenciji za novinare, Uliks nije krio da mu odluka da prihvati ovaj poziv nije došla preko noći. Prvi razgovor sa selektorom i predsednikom Saveta festivala Srdanom Golubovićem obavio je još krajem septembra. Tada su se pomešali radost i ozbiljan teret.

Uliks Fehmiu Foto: Kurir



- S jedne strane me je vrlo obradovao poziv, a s druge strane osećanje odgovornosti. Osećanje odgovornosti koje ja, rekoh, nosim svakodnevno kao sin svoga oca i te kako multiplicirano činjenicom da Bekim na ovako nešto nikada ne bi pristao. Kao što ne bi pristao ni da mu se u Kinoteci postavi legat - rekao je glumac.

Uliks je podsetio i na priču iz Bekimove knjige, nastalu desetak godina nakon što je mladi glumac iz Prizrena stigao u Beograd jedva krpeći kraj s krajem. Dok je studirao na Akademiji dramskih umetnosti u Beogradu, ostao je bez stipendije, a vratio mu ju je rektor i dekan uz reči upućene sekretaru: "Daj dečku stipendiju, možda je gladan." Deset godina kasnije, 1968. ili 1969. godine, Bekim je dobio glavnu ulogu u najskupljem "Paramountovom" filmu tog vremena, vrednom oko sedamnaest miliona dolara (što bi danas odgovaralo iznosu od oko 120 miliona dolara). Snimalo se u Rimu, reditelj je bio Luis Gilbert, čiji je prethodni film bio Bond "Umire se samo dvaput" sa Šonom Konerijem.

Bekim Fehmiu Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia



- Holivudska mašinerija zatražila je da promeni ime jer im je zvučalo suviše neobično. Bekim je to glatko odbio uz poruku da ime koje mu je otac dao menjati neće, makar zamenili glumca - prisetio se njegov naslednik.

Porodica Fehmiu je i ranije dobijala pozive iz Beograda i Prištine da se nešto nazove Bekimovim imenom i svaki put odgovor je bio negativan. Ovog puta usledilo je desetak razgovora sa Srdanom Golubovićem, uz konsultacije s majkom, bratom i suprugom, pre nego što je doneta konačna odluka.

- Nadam se da nismo napravili grešku i da će Festival autorskog filma nastaviti da postoji, da će njegov značaj nastaviti da bude onakav kakav je bio. A naravno kontekst, znači nova selekcija unutar festivala, program te "Jugosfere", i te kako je bitan i možda bez njega sve ovo stvarno ne bi imalo smisla - iskren je Fehmiu.

Najbolje uloge Bekima Fehmiua

1/8 Vidi galeriju Bekim Fehmiu - izbor fotografija Foto: / Universal images group / Profimedia, Everett Collection / Everett / Profimedia, The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Bekim Fehmiu nije bio glumac koji je imao gomilu nagrade.

- Za "Skupljače perja" dobio je Srebrnu arenu u Puli, a odluku da napusti glumu doneo je u 51. godini, u trenutku kada su ga možda tek čekale zrele uloge. Njegova supruga i moja majka Branka Petrić često mu je govorila da bi u tim godinama mogao da radi nešto nalik Entoniju Hopkinsu. Ipak, on je izabrao tišinu zbog dubokog osećaja da ga je profesija čiji je sveštenik bio izdala i da ga je zemlja u čije je vrednosti verovao napustila. On je kao neka vrsta koja više ne postoji. Zato možda sve ovo ima smisla da se setimo s vremena na vreme te vrste koje više nema - smatra naslednik.

Planovi i žiri

Odluku o laureatu doneo je isključivo Uliks, kao pojedinac, kako bi se izbegle bilo kakve zakulisne spekulacije ili politički uticaji. Za sledeća izdanja festivala planirano je da o nagradi odlučuje po jedna nova ličnost iz sveta glume, dok će fizičko rešenje priznanja osmisliti sarajevska umetnica Šejla Kamerić, simbolično vezana za grad koji je Uliksu uvek bio srce Jugoslavije i mesto rođenja njegovog oca.

- Znači pri svakoj dodeli, rekoh, neće biti nikakvih spekulacija ko je mislio, da li je mislio, da li je neko veća, da li postoji nekakva politička ili ne znam bilo kakva druga vrsta odluke u samom procesu dodele te nagrade. Ne, to će biti jedan čovek, jedna individua kao što ja danas sedim pred vama, znači kad budemo dodelili tu nagradu, znači to je samo moja odluka i ničija više - zaključio je glumac.

Bonus video: Branka Petrić o velikanima