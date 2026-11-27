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Nikol Šerzinger i Tom Evans raskinuli su posle sedam godina veze. Evans (41) objavio je da on i pevačica grupe „Pusiket Dols“ više nisu zajedno. Saopštenje je u petak, 27. novembra, podelio na svom Instagram storiju.

„Teška srca saopštavam da Nikol i ja više nismo zajedno. Posle sedam godina ljubavi, posvećenosti i verovanja u zajedničku budućnost, ovo je izuzetno težak period“, napisao je Evans.

Bivši profesionalni ragbista nastavio je:

„Iako ovo nije ishod kojem sam se ikada nadao, poštujem Nikolinu odluku i iskreno joj želim svu sreću u narednom poglavlju njenog života. Tom.“

Pevačica se zasad nije javno oglašavala povodom raskida.

Foto: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Upoznali su se u muzičkom takmičenju

Bivši par prvi put se upoznao 2019. godine, kada se Evans takmičio u emisiji „Iks faktor: poznate ličnosti“ (The X Factor: Celebrity). Nikol je tada bila članica žirija, zajedno sa Sajmonom Kauelom i Luisom Volšom.

Evans je nastupao u sastavu muškog benda koji je takmičenje završio na petom mestu. Iako su u početku svoju romansu držali u tajnosti, krajem 2019. godine počelo je da se govori o njihovoj vezi. Prvi put su se zajedno pojavili na crvenom tepihu na zabavi povodom dodele Zlatnih globusa u januaru 2020.

Foto: Instagram

Verio ju je na plaži na Havajima

U junu 2023. godine Šerzingerova je objavila da ju je Evans zaprosio tokom romantičnog trenutka na plaži na Havajima.

Fotografije prosidbe podelila je na Instagramu uz jednostavan opis: „Rekla sam da.“

Evans je objavio iste fotografije i napisao: „Moja sreća do kraja života.“

Par je ranije razgovarao i o planovima za venčanje. Šerzingerova je 2023. godine otkrila da razmišljaju o tome da se venčaju na njenim rodnim Havajima, a potom organizuju slavlje u Evropi.

„Očigledno smo zaljubljeni u Portugal, pa mislim da bismo možda tamo napravili proslavu“, rekla je tada radijskom voditelju Krisu Evansu, dodajući da još nisu doneli konačne odluke o organizaciji venčanja.

Nikol i Tom u vreme ljubavi:

1/7 Vidi galeriju Tom Evans i Nikol Šerzinger Foto: Instagram, Profimedia

Pevačica je želela da postane majka

Nikol je otvoreno govorila i o želji da sa Evansom osnuje porodicu.

U intervjuu za „Sandej tajms“ (The Sunday Times) 2024. godine, pevačica je priznala da je uzbuđena zbog mogućnosti da postane majka.

„Nikada nisam krila tu želju. Jedva čekam. Kao da sat otkucava. Želim da imam bebu, ali posao me stalno zove. Moraću da pronađem vreme za to jer, da, jedva čekam da imam decu“, rekla je.

Objasnila je i da njena majka razume koliko joj je teško da uskladi karijeru i privatni život.

„Ne, jer moja majka zna koliko naporno radim i koliko sam strastvena u vezi sa onim što radim. Ona je verujuća žena i jednostavno zna da se sve događa u Božje vreme“, rekla je Šercingerova.

Pre nego što je započela romansu sa Evansom, pevačica je od 2007. do 2015. godine bila u turbulentnoj vezi sa vozačem Formule 1 Luisom Hamiltonom. Njihova romansa bila je ispunjena raskidima i pomirenjima.

Od 2016. do 2019. godine pevačica je bila u vezi sa bugarskim teniserom Grigorom Dimitrovom.

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