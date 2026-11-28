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Film "3 nedelje posle” Miroslava Terzića stigao je u bioskope širom Srbije. Premijerno je sinoć prikazan i u Novom Sadu.

Pogledajte kako scene iz filma

1/6 Vidi galeriju Film "3 nedelje posle" Foto: This and That Productions

Inspirisan stvarnim događajima, film prati grupu srednjoškolaca koji tri nedelje nakon tragičnog gubitka školskog druga odlaze na ranije planiranu ekskurziju. Putovanje koje je trebalo da bude predah od svakodnevice postepeno ih suočava sa pitanjima odgovornosti, ćutanja, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice.

Glavne uloge tumače Jovan Ginić, Anđela Alavirević, Klara Karaulić i Andrija Marković, uz Tihanu Lazović Trifunović i Branislava Trifunovića. Scenario potpisuje Vladimir Arsenijević, a koscenaristi su Miroslav Terzić i Bojan Vuletić. Film je producirala beogradska kuća This and That Productions.

Mirosav Terzić - Svetska premijera filma 3 nedelje posle u Karlovim Varima Foto: KVIFF

U ovom ostvarenju deca uglas pevaju hit Seke Aleksić "Crno i zlatno", pesmu koja godinama važi za klupski i kafanski favorit na žurkama i putovanjima. Upravo ta glasna, slavljenička melodija stoji naspram situacije u kojoj se likovi nalaze jer na ekskurziju kreću samo tri nedelje nakon gubitka školskog druga, pa stihovi o strasti i noći dobijaju sasvim drugačiji, teži prizvuk usred tišine o vršnjačkom nasilju.

"Pesmu su izabrala deca koja glume u filmu. Uspeli smo da dobijemo prava da je i koristimo", objasnio je Terzić za Kurir.

Foto: Vladimir Gašić

Autor muzike i teksta pesme "Crno i zlatno" Seke Aleksić je Dragan Brajović Braja, dok je aranžman radio Dejan Abadić. Pesma je objavljena krajem 2003. godine na albumu "Balkan".

Film je do sada osvojio niz međunarodnih i regionalnih priznanja. Jovan Ginić nagrađen je priznanjem El Gouna Star za najboljeg glumca na festivalu u Egiptu, dok je Miroslav Terzić dobio nagradu za režiju na festivalu KineNova u Skoplju i Zlatnu arenu za režiju na Pulskom filmskom festivalu. U Puli su nagrađeni i scenario Vladimira Arsenijevića i montaža Marka Ferkovića. Na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima film je osvojio nagradu Europa Cinemas Label za najbolji evropski film.

Uoči bioskopske distribucije, produkcijska kuća This and That Productions i Delegacija Evropske unije u Srbiji pokrenule su kampanju REAGUJ, koja skreće pažnju na ulogu posmatrača u situacijama vršnjačkog nasilja i poziva mlade da ne okreću glavu, već da pruže podršku onima koji ga trpe.

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