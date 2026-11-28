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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem pokušava da uteši Murata Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 133. epizode

Murat se vraća u dvor posle teškog perioda i suočava se sa bolom zbog smrti svoje dece. Kosem pokušava da ga uteši, podsećajući ga da mora da nastavi da vlada uprkos ličnim tragedijama i da pronađe snagu u ćerki koja mu je ostala. Ipak, Murat ne uspeva da pronađe mir, a povratak na presto donosi i nove sukobe sa majkom, čije je postupke tokom njegovog odsustva doživeo kao mešanje u vlast.

U međuvremenu, Kasim je uveren da je sultanija Gulbahar živa i da se krije u kući devojke Kalike, sa kojom je Bajazit povezan. Kada optuži brata da ga je tamo napao i pokušao da spreči da otkrije istinu, dolazi do žestokog sukoba između prinčeva. Kosem pokušava da proveri njegove tvrdnje, pa šalje Kemankeša da ispita Kaliku, ali devojka poriče da zna bilo šta o Gulbahar. Iako ni potraga ne donosi potvrdu Kasimovih sumnji, on ne odustaje i traži da se otvori grob žene za koju svi veruju da je mrtva.

sukob između Kasima i Bajazita je sve veći Foto: umut volkan kincir

Murat se u međuvremenu bavi sve većim nemirima u prestonici. Zatvaranje kafana i zabrana kafe i duvana nisu zaustavili poroke, već su ljude usmerili ka krčmama, vinu i opijumu, što je izazvalo sukobe među sledbenicima Kadizade-efendije i Sivasi-efendije. Sultan ih poziva na razgovor, nastojeći da razume zbog čega se njihovi pristalice sukobljavaju, a zatim sa Sivasi-efendijom odlazi u jednu krčmu kako bi mu pokazao posledice zabrana. Murat, međutim, jasno stavlja do znanja da je za njega najvažnije pitanje poslušnosti podanika, a ne samo borba protiv poroka.

Kada otvore grob sultanije Gulbahar, pronalaze telo čije je lice neprepoznatljivo, ali i nakit koji pripada osmanskoj dinastiji. Kasim ne prihvata da je time slučaj rešen i sumnja da je u grobu neko drugi, dok Kosem naređuje da se o svemu ćuti i da Murat ne sazna za ovu istragu. U isto vreme, Gulbahar je i dalje skrivena, nezadovoljna životom u skrovištu, dok joj Sinan-paša obećava da će je izvući iz nevolje.

Murat se trudi da utehu pronađe u ćerki Foto: umut volkan kincir

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