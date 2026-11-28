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Jutarnji program Radio-televizije Srbije ima novu voditeljku - novinarku Mariju Kuzmanović, koju je donedavno publika pratila kao reporterku na terenu. Od danas je Marija preuzela ulogu voditeljke Jutarnjeg programa na Javnom servisu Srbije.

Nakon što je radila kao novinar-reporter na terenu, Marija je sada dobila priliku da program vodi direktno iz studija RTS.

Marija Kuzmanović, voditeljka Jutarnjeg programa na Javnom servisu Srbije Foto: Printscreen/ RTS

Bila studentkinja generacije na FPN-u

Pored televizijskog angažmana, novo lice Jutarnjeg programa RTS iza sebe ima besprekornu akademsku biografiju.

Marija je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na pomenutom fakultetu ponela je i priznanje studentkinje generacije za školsku 2020/2021. godinu, prenosi Mondo.

Marija Kuzmanović, voditeljka Jutarnjeg programa na RTS-u Foto: Printscreen/ RTS

RTS zaposlio 17 novinara

Podsetimo, Radio-televizija Srbije nedavno je saopštila detalje javnog poziva za izbor novih televizijskih lica, na koji se prijavilo ukupno 1.382 kandidata. Nakon sprovedene selekcije, njih 17 dobilo je priliku da potpiše ugovore o radu na određeno vreme i postane deo tima Javnog servisa.

Konkurs je zvanično pokrenut odlukom generalnog direktora 5. maja 2026. godine, a zainteresovani kandidati mogli su da se prijave do 30. juna slanjem radne biografije i kratkog video-snimka u trajanju do 30 sekundi putem posebne platforme.

Video: Voditeljka Petra Cvijić na koncertu Marije Šerifović