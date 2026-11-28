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Netflixova glumica Kazimir Žolet navodno je žestoko napala manekenku u jednom parku na Menhetnu, a zatim na Redditu tvrdila da je uništila brak Lili Alen. Tu tvrdnju je u novoj tužbi iznela 28-godišnja Eli Felon, koja je fotografisana s glumcem Dejvidom Harborom, zvezdom serije "Stranger Things", nakon njegovog razvoda od supruge Lili.

Manekenka u usponu tvrdi da je prošlog decembra sedela na klupi u parku Tribeca, kada se srela sa Žolet, najpoznatijom po ulozi nemilosrdne balerine u seriji "Tiny Pretty Things". Kazimir ju je navodno "namerno, svesno, zlonamerno i bez ikakvog zakonskog opravdanja" polila vrućom vodom. Zatim ju je, kako je navedeno u tužbi, "divljački i više puta udarila", prenosi New York Post.

Dejvid Harbor i Lili Alen Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Felon je navodno zadobila toliko teške povrede da joj je bila potrebna lekarska pomoć, te više nije mogla da radi. Takođe, nakon incidenta su joj ostali i brojni neplaćeni medicinski računi.

Žolet je nakon navodnog napada oštro kritikovala Felon na Redditu, u objavi koju je podelila 9. decembra 2025. Eli tvrdi da je glumica širila zlonamerne i neistinite glasine da je Felon razorila tuđi brak.

"Da, zaista se viđala s Dejvidom Harborom pre njegovog razvoda i zapravo ih je razdvojila", pisalo je u objavi podeljenoj samo šest dana nakon navodnog napada u parku. Netflixova glumica tvrdila je i da raspolaže "1000 % potvrđenim informacijama iz prvorazrednih izvora" koje mogu da dokažu da se Felon viđala s Harborom.

"Bukvalno je rekla mojoj najboljoj prijateljici da se viđala s Dejvidom Harborom. Ona to na neki način ističe kao svoj verovatno najveći trofej i jedini razlog svoje slave", dodala je Žolet, koja je tvrdila i da Eliino razaranje tuđih brakova seže još u njene studentske dane. Dodala je i da je manekenka "nastavila s istim stvarima čak i nakon što je razorila brak Dejvida i Lili". U tužbi se navodi da je glumica nazvala Felon "psihopatkinjom" jer je na Spotifaju navodno slušala pevačicin album o rastanku s glumcem.

"A da, i još nešto urnebesno što moram da dodam... prema rečima jedne prijateljice, ona sluša Lilin album gotovo neprestano, otkako je izašao na Spotifaju. Prava psihopatkinja. Mogu vam lično reći da se držim što je dalje moguće od te lude devojke", navodno je stajalo u objavi. U nastavku je Felon nazvala "ljigavom i lažnom", te je ismejala i njenu karijeru tvrdeći da "nikada nije imala ugovor ni s jednom agencijom".

Žolet se navodno u januaru vratila na Reddit i ponovo ocrnila Eliinu karijeru. "Za koga je ona to uopšte bila model? Za Walmart? Ona očito nikad nije bila u toj industriji – a ja sam u njoj i poznajem obe strane sveta modelinga i glume. Ona nije ni u jednom od toga. Eto, to je to. Nije to iz tabloida, draga, ovo je lično iskustvo nekoga ko zaista zna ko je ta osoba", napisala je, stoji u tužbi.

Lili Alen Foto: Jeff Moore, PA Images / Alamy / Profimedia

U sudskim dokumentima nije navedeno na koji način je potvrđeno da je objave napisala Žolet, a nijedna od tih poruka nije vidljiva na Redditu.

Felon traži isplatu neodređene novčane odštete, uključujući troškove dosadašnje, kao i moguće buduće medicinske nege. Advokat popularne glumice uzvratio je tvrdnjom da tužba "nema pravnog osnova". Dodao je i da je Felon najpre pokušala da iznese iste optužbe protiv glumice na krivičnom sudu, ali slučaj je odbačen i zapečaćen, što je potvrdio kabinet okružnog tužioca na Menhetnu.

Lili Alen i Dejvid Harbor Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Izvor blizak Žolet rekao je da je tužba još jedan primer zlobnog ponašanja Felon usmerenog protiv glumice, a sve zbog navodne dugotrajne ljubomore vezane za njenog dugogodišnjeg dečka.

"Zapravo je reč o ljubomornoj devojci. Ovo je zlonamerna, neosnovana tužba o kojoj se već raspravljalo na drugom sudu, gde je i odbačena. Žolet je već oslobođena svake odgovornosti, a sada je ta devojka ponovo napada", rekao je izvor.

Lili i Dejvid u braku su bili četiri godine, a razvod su objavili 2025. godine. Kratko nakon što su objavili da se razvode, Felon je snimljena u društvu Harbora dok je on snimao "Stranger Things" u Atlanti. Pojavile su se glasine da su započeli romansu, ali glumac i manekenka nikad nisu potvrdili da su bili zajedno.

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