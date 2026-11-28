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Zagrebačko pozorište Arterarij, posvećeno aktuelnim društvenim problemima i marginalizovanim društvenim grupama, gostuje u beogradskoj Hartefakt Kući 3. i 4. decembra. Prvo veče biće izvedena predstava „Matija“ u dramatizaciji i režiji Patrika Lazića, dok će drugo veče biti izvedena predstava „Lijepi interijeri: Zagreb“ u režiji Romana Nikolića.

Alma Prica Foto: Sanjin Kaštelan

Nedugo nakon što je knjiga „Matija“ autora Drage Hedla u kratkom vremenu izazvala veliku pažnju javnosti sa čak četiri izdanja u godinu dana i više od 6000 prodatih primeraka širom regiona, Arterarij je prepoznao izraženu potrebu da i u pozorištu progovori o temama koje Hedlova knjiga otvara.

Autobiografski roman jednog od najznačajnijih hrvatskih istraživačkih novinara nosi ime njegovog sina koji je 2018. godine, u 43. godini, počinio suicid u Americi gde je proveo najveći deo svog života radeći kao uspešan naučnik na Jejlu. U 37 poglavlja, otac dokumentaristički secira 37 dana koliko je trebalo da telo svog sina vrati u rodni Osijek usled borbe sa birokratijom i rigoroznim sistemom.

Predstava Matija Foto: Sanjin Kaštelan

Predstava „Matija“ uvrštena je na gotovo sve godišnje izbore najboljih predstava u Hrvatskoj u prošloj godini, a do sada je nagrađena na značajnim regionalnim pozorišnim festivalima među kojima su i: nagrada za najbolju predstavu na Internacionalnom festivalu „Dani Jurislava Korenića“ u Sarajevu i nagrade za najbolji tekst na Marulićevim danima u Splitu i Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci.

U izvođenju Dražena Bratulića, Doris Šarić Kukuljica i Domagoja Ikića, predstava “Matija” traži odgovor na pitanje zašto je nekome svet u kojem živi pretežak, ali i budi nadu podsećajući na nežnost, brigu i ogromnu snagu čoveka da i ono najteže - preživi.

Predstava Matija Foto: Sanjin Kaštelan

Narednog dana, u petak, 4. decembra, predstava „Lijepi interijeri: Zagreb“ u izvođenju doajenki Dragane Varagić i hrvatske nacionalne dramske prvakinje Alme Price donosi nam snažnu i dirljivu priču o susretu dve žene koje razlikuje njihova etnička, religijska i porodična stvarnost, ali ih spaja potreba za susretom, sigurnošću i ljudskošću.

Lijepi interijeri Zagreb Foto: Sanjin Kaštelan

Predstava u režiji Romana Nikolića, prema dramskom predlošku Monike Herceg i dramaturgiji Dorotee Šušak bavi se traumatičnim iskustvima ratnih deložacija, povratkom u mesta stradanja te nasilnog iseljavanja tokom ratnih godina u Zagrebu. Baveći se stradanjem jevrejskog i srpskog naroda u Zagrebu i odgovornošću većinskog stanovništva, predstava istovremeno otvara i šire pitanje položaja svih onih koji su kroz istoriju bili, danas jesu ili u budućnosti mogu postati žrtve represivnih režima.

Lijepi interijeri Zagreb Foto: Sanjin Kaštelan

Hartefakt Kuća ovim gostovanjima nastavlja da otvara vrata najboljim regionalnim nezavisnim pozorišnim produkcijama.