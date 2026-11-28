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Holivudska glumica Džejn Fonda, jedna od najpoznatijih filmskih zvezda svoje generacije, prvi put je posetila Beograd, gde je bila gošća jednog događaja. Osim po brojnim filmskim ulogama i Oskarima, Fonda je poznata i po društvenom angažmanu, borbi za prava žena, političkom aktivizmu, ali i fitnes revoluciji koju je pokrenula osamdesetih godina prošlog veka.

Iako je na pragu devedesete, ne pokazuje nameru da uspori, niti da se pomiri sa idejom da su najbolje godine ostale iza nje. Naprotiv. U to smo se uverili i juče, kada je legendarna glumica održala svojevrsnu životnu lekciju na sceni Narodnog pozorišta. Njeno prvo gostovanje u srpskoj prestonici privuklo je veliku pažnju, a publika je imala priliku da čuje njena iskustva, stavove i razmišljanja o životu, karijeri i temama koje su joj decenijama važne, prenosi Blic Žena.

Džejn Fonda Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Ipak, Džejn Fonda je već na samom početku razgovora, pre nego što joj je postavljeno bilo kakvo pitanje, govorila o dešavanjima u Srbiji i studentskom pokretu, ne skrivajući oduševljenje.

"Tako sam uzbuđena što sam u Srbiji. Stvarno jesam. Pristala sam da dođem pre dve nedelje, ali moram da kažem da je ono što se ovde desilo istorijski događaj. Ovo se nigde na svetu nije desilo. Imate celu novu vlast od ljudi koji nikada nisu bili u politici. Tako sam ponosna na vaše studente. Sjajan studentski pokret, moj Bože. Očekivanja u Srbiji su sada velika. Globalno su očekivanja od Srbije sad velika. Ali biće potrebno vremena. Strpljenje je sada ključno. Dajte im vreme da urade stvari na demokratski način."

Džejn Fonda Foto: John Salangsang for WIF / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njen dolazak bio je mnogo više od klasičnog holivudskog gostovanja. Biografija te po svemu jedinstvene filmske ikone predstavlja čitavu istoriju borbe za slobodu, ravnopravnost, nezavisnost i pravo da se živi po sopstvenom kodeksu, o maestralnim ulogama i bogatoj karijeri da i ne govorimo. Dan pre nego što se našla na pozornici nacionalnog teatra, gde su je prisutni pozdravili ovacijama, Džejn Fonda je iskoristila priliku da se upozna sa nekim od simbola Beograda.

Posebno ju je impresionirao Hram Svetog Save, čega se setila kada je pogledala u raskošni svod Pozorišta.

"Juče sam bila u crkvi. Znate na koju mislim... Sveti Sava, da. Neverovatno mesto. Obišla sam ceo svet, bila sam u brojnim crkvama i katedralama. Nikada nisam videla ovakvu. Zaista je veličanstvena. Izgrađena je zahvaljujući prilozima građana. Ima toliko detalja koje nikada ranije nisam videla. Prosto izvanredno", nije krila oduševljenje jednim od najvećih pravoslavnih hramova na planeti.

A za naširoko poznato srpsko gostoprimstvo vezuje se, naravno, i rakija. Probala je i domaću "Serbian brandy", kako je zovu u svetu. Neizbežno, zar ne? Tokom razgovora sa sagovornicom, dotakla se i teme alkohola.

"U određenom trenutku mog života... Volim martini. Ali, ako popijem samo jedan, sutradan nisam sasvim svoja. Nisam sto posto u formi. To dolazi s godinama. Zato moram da planiram kada ću ga piti.

I dalje volim martini, ali ne konzumiram ga kada moram da obavim nešto važno. Tako da ne pijem baš mnogo, i zapravo se zbog toga osećam prilično dobro. Ipak, sinoć sam popila malo srpske rakije, i bila je stvarno odlična. Ne mogu da se setim kako se zvala...", ispričala je Džejn Fonda u svom stilu, nasmejavši publiku koja je, naravno, jedva čekala da čuje kako se holivudska ikona snašla sa možda i najvećim brendom ovih prostora.

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