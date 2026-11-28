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Jedna istorijska priča, mnogo tajni i događaji koji pomeraju granice stvarnog - „Konstantinovo raskršće“ serija koju možeš da gledaš od 27. novembra, i to svih 20 epizoda, u Video klubu na platformama MOVE i Iris.

Serija Konstantinovo raskršće Foto: Telekom Srbija

Nastala po motivima istoimenog kultnog romana Dejana Stojiljkovića, u režiji Dejana Zečevića i Srđana Spasića, serija donosi nesvakidašnji spoj istorije, misterije, natprirodnog horora i ratnog trilera.

Radnja se odvija u Nišu tokom Drugog svetskog rata, gde se istorijska stvarnost prepliće sa drevnim legendama, okultizmom i natprirodnim silama. Dok SS oficir Henrik Kan traga za misterioznim mačem cara Konstantina, relikvijom za koju se veruje da može da promeni tok rata, major Nemanja Lukić, agent britanske obaveštajne službe, vraća se u Niš kako bi osujetio njegove namere. U gradu koji potresaju neobjašnjivi događaji, granica između istorije, mita i natprirodnog postaje sve tanja.

U glavnim ulogama su Milan Marić, Milena Radulović, Aleksandar Dimitrijević, Luka Peroš, Toni Mihajlovski, Miodrag Dragičević, Zlatan Vidović, Iva Babić, Petar Zekavica i drugi.

Pogledajte scene sa snimanja serije

1/7 Vidi galeriju Serija Konstantinovo raskršće Foto: Telekom Srbija

Sve epizode serije možeš da gledaš u Video klubu po ceni od samo 999 dinara, uz jednokratno plaćanje. Serija ti je dostupna tokom 30 dana od aktivacije, nakon čega se automatski deaktivira. Ako poželiš da je gledaš ponovo, možeš je lako ponovo aktivirati.

Seriju možeš da aktiviraš u okviru Video kluba:

putem menija na svom TV uređaju, na iris TV i MOVE platformama

putem aplikacije iris GO