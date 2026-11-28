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Prema astrološkim predviđanjima, 3 horoskopska znaka posebno bi mogla da budu raspoložena za nova poznanstva i romantične početke do kraja 2026. Naime, oni će u narednu 2027. godinu ući zaljubljeni do ušiju.

Strelac – Ljubav stiže kada se najmanje nadate

Strelac Foto: Shutterstock

Za Strelce bi kraj 2026. godine mogao da donese uzbudljive emocije i neočekivane susrete. Pripadnici ovog znaka vole avanture, nova iskustva i ljude koji unose vedrinu u njihov život. Upravo zato bi jedno sasvim slučajno poznanstvo moglo da preraste u nešto mnogo ozbiljnije. Zvezde savetuju Strelcima da poslednje dane decembra ne provode samo u poznatom društvu. Prihvatite pozive, izađite na nova mesta i ne odbijajte spontana putovanja. Moguće je da ćete upravo tamo upoznati osobu koja će privući vašu pažnju.

Nemojte unapred razmišljati o tome kuda neki odnos vodi. Prepustite se razgovoru, budite prirodni i dozvolite da se emocije razvijaju svojim tempom. Praznična avantura mogla bi da preraste u ozbiljnu ljubavnu priču tokom 2027. godine.

Rak – Nova osoba donosi osećaj bliskosti

Rak Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Za Rakove ljubav podrazumeva poverenje, nežnost i emocionalnu sigurnost. Nisu im dovoljne lepe reči i romantični gestovi – mnogo im je važnije da pronađu osobu pored koje mogu da budu potpuno svoji.

Prema astrološkim prognozama, poslednje nedelje decembra mogle bi da donesu upravo takvo poznanstvo. Pažnju bi mogla da im privuče osoba koja pokazuje iskreno interesovanje, ume da sluša i sitnim gestovima dokazuje da joj je stalo.

Moguće je da će sve početi kao sasvim običan prijateljski razgovor, ali bi se vremenom mogla pojaviti i obostrana privlačnost.

Slobodni Rakovi trebalo bi da obrate pažnju na ljude iz svog okruženja. Možda se zanimljiva osoba već nalazi u njihovoj blizini, ali je do sada nisu posmatrali kao potencijalnog partnera.

Ne dozvolite da vas prethodna ljubavna razočaranja spreče da pružite šansu novim poznanstvima. Početak 2027. mogao bi da bude mnogo romantičniji nego što očekujete.

Vodolija – Neočekivano poznanstvo menja sve

Vodolija Foto: Shutterstock

Za Vodolije bi kraj godine mogao da bude ispunjen zanimljivim susretima i razgovorima sa ljudima koji će ih iznenaditi svojim načinom razmišljanja. Pripadnici ovog znaka cene slobodu, originalnost i intelektualnu povezanost. Zato bi ih mogla privući osoba sa kojom mogu satima da razgovaraju, razmenjuju neobične ideje i otkrivaju zajednička interesovanja.

Novo poznanstvo moglo bi da se dogodi preko prijatelja, na prazničnom okupljanju ili tokom zajedničkog projekta. Zanimljivo je da Vodolije u početku možda neće ni pomisliti da bi ta osoba mogla da postane njihov ljubavni partner. Ipak, prijateljska komunikacija vremenom bi mogla da preraste u nešto mnogo prisnije.