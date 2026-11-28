Slušaj vest

Pesma "Ružo rumena" danas je jedan od prepoznatljivih hitova koji publika rado peva, ali malo ko zna da je nastala još krajem osamdesetih godina, u vreme kada su Dragan Gagi Jovanović i Nebojša Ljubišić bili studenti glume. Ono što je počelo kao zajedničko muziciranje dvojice kolega na Akademiji, godinama kasnije dobilo je potpuno novi život i stiglo do široke publike.

Gagi Jovanović svojevremeno je za Mondo govorio o nastanku numere, otkrivši da su je on i Ljubišić napravili zajedno, tokom studentskih dana.

"Pesma je nastala neke 1988, 1989. godine zajedno sa mojim kolegom Nebojšom Ljubišićem, on sa gitarom, ja ovako... Bila je dugo negde tamo. Stajala je samo u našim sećanjima i pronašla je svoj put posle 30 godina i dobro je da je tako, ostala bi samo za nas odabrane sa klase i sa akademije, a ovako, svi su je čuli", govorio je Gagi za pomenuti portal.

Posebnu priču o pesmi ispričao je i Nebojša Ljubišić, koji je otkrio da je nastala kao posveta njegovoj majci Ruži. Glumac je govorio i o periodu kada je svirao po kafanama, prisećajući se vremena u kom je numera nastala.

Foto: Marko Karović

"Moja majka se zvala Ruža. A čuvena pesma 'Ružo rumena' nastala je kao posveta njoj. Napisao sam je još na Akademiji. Godinama je to svirano, što tamo, što drugde. Sad ti misliš da mi to sviraju kad uđem u kafanu, ali ja ne idem po kafanama odavno. Dugo sam ja svirao u kafani, bio je to jedan od boljih provoda u životu", ispričao je Ljubišić.

Foto: Dragan Kadić

Pesma je godinama ostala u krugu njihovih prijatelja i poznanika, sve dok nije dobila priliku da je čuje mnogo šira publika. Posebnu popularnost stekla je nakon što ju je Gagi Jovanović otpevao u seriji "Moj rođak sa sela", nakon čega je počela da se peva širom regiona.

Ipak, veliki uspeh numere kasnije je otvorio i pitanje autorstva, zbog čega je između nekadašnjih kolega došlo do nesuglasica i sudskog spora.

Video: Gagi Jovanović u Skupštini