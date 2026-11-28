Slušaj vest

Serija „Pupin” nakon sinoćnje epizode i ovog vikenda od 20 časova na Prvom programu Radio-televizije Srbije nastavlja priču o jednom od najznačajnijih srpskih naučnika Mihajlu Pupinu. Pored fascinantne životne priče o Pupinu, serija donosi i njegove susrete sa nekim od najznačajnijih ličnosti istorije. Nakon što su gledaoci imali priliku da vide kako su ga u mladosti oblikovali Svetozar Miletić, Uroš Predić i Prota Živković, u novim epizodama ovog vikenda pratiće i Pupinove susrete sa Nikolom Teslom, Guljelmom Markonijem, Džonom Dejvisonom Rokfelerom i Nikolajem Velimirovićem. Njihovi životi, ideje i međusobni odnosi obeležili su epohu velikih naučnih otkrića, ali i vreme u kojem su se sudarali različiti pogledi na svet, prijateljstvo, ambicija i patriotizam.

Foto: RTS

Kada prijateljstvo dođe na test: Nikola Tesla i spor oko radija

Odnos Mihajla Pupina i Nikole Tesle i danas privlači veliku pažnju javnosti, a u seriji je prikazano kako je njihovo prijateljstvo stavljeno na test i to tokom Teslinog spora sa Guljelmom Markonijem oko toga koji od dvojice naučnika je zaslužan za otkriće koje je dovelo do nastanka radija. Pupin je u sudnici bio prinuđen da bira stranu. Kada je Američki patentni zavod 1904. godine poništio prethodnu odluku i dodelio patent na radio Guljelmu Markoniju, počinje Teslina borba za njegov povratak. Teslu je u ovoj epizodi oživeo glumac Radivoje Bukvić, ne kao nedodirljivi naučni mit, već kao čoveka od krvi i mesa, sa svojim navikama, opsesijama, ponosom i usamljenošću. Njegova povučenost i posvećenost izumima stoje nasuprot Pupinovom uverenju da svi Srbi, svako na svoj način, moraju da pomognu Srbiji u ratnim godinama. Nikola Tesla je inače rođen u Smiljanu u Lici 1856. u porodici srpskog pravoslavnog sveštenika. Studirao je u Gracu i Pragu, a 1884. otišao je u Ameriku, gde je prvo radio za Edisona, pa postao njegov glavni rival u „ratu struja”. Tvorac je sistema naizmenične struje, autor više od 700 patenata registrovanih u 25 zemalja i brojnih pronalazaka u oblasti elektromagnetizma, radija i bežičnog prenosa energije.

Foto: RTS

Guljelmo Markoni i moralna dilema u sudnici

U središtu priče o Pupinu nalazi se i Guljelmo Markoni, italijanski fizičar i pronalazač, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1909. godine za razvoj bežične telegrafije. Rođen u Bolonji, Markoni je početkom 20. veka ostvario značajne rezultate u prenosu radio-signala, a 1901. godine uspostavio je prvu transatlantsku radio-vezu. Njegov dugogodišnji patentni spor sa Teslom postao je jedan od najpoznatijih naučnih i pravnih sukoba tog vremena. Vrhovni sud SAD je 1943. godine, nekoliko meseci nakon Tesline smrti, potvrdio Teslin prioritet u razvoju radija. Serija Markonija, kojeg tumači glumac Antonio Skarpa, ne prikazuje kao negativca, već kao inteligentnog i ambicioznog čoveka koji deluje u svetu u kojem naučna otkrića imaju ogromnu tržišnu i finansijsku vrednost. Pupinova odluka da se u sudskom sporu nađe na Markonijevoj strani, nasuprot prijatelju Tesli, postaje jedna od centralnih moralnih dilema serije. Gledaocu se ne nameće jednostavan odgovor, već se otvara pitanje gde prestaje poslovni pragmatizam, a počinje lojalnost, i koliko su naučna istina, lični odnosi i interesi vremena u kojem živimo uvek na istoj strani.

Ozbiljna misija iza opuštenih razgovora: Monah Nikolaj kod Pupina 1915.

Foto: RTS

Sasvim drugačiju, ali jednako značajnu dimenziju Pupinovog života donosi monah Nikolaj Velimirović, jedna od najistaknutijih ličnosti Srpske pravoslavne crkve. Velimirović se školovao u Evropi, studirao u Bernu i Ženevi, a doktorate iz teologije i filozofije stekao u inostranstvu, između ostalog i u Oksfordu. Posebno značajnu ulogu imao je u povezivanju srpskog naroda sa crkvenim i kulturnim krugovima Zapada. Tokom Prvog svetskog rata, 1915. godine, srpska vlada ga upućuje u Ameriku i Englesku sa zadatkom da upozna tamošnju javnost sa srpskim ratnim ciljevima i pridobije podršku za Srbiju. Kolumbija univerzitet dodelio mu je počasni doktorat, a 2003. godine kanonizovan je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U seriji „Pupin” monah Nikolaj, kojeg igra Lazar Nikolić, stiže na Pupinovo imanje u Norfolku 1915. godine kao blizak prijatelj domaćina, jednako odlučan u nameri da pomogne Srbiji. Njihov odnos obeležili su duboka privrženost, međusobno razumevanje i humor, a iza naizgled opuštenih razgovora krije se svest o ozbiljnosti zadatka koji im je poveren. Obojica znaju da svaka veza koju uspeju da uspostave sa uticajnim ljudima u Americi može biti od neprocenjivog značaja za Srbiju koja se nalazi u ratu.

Foto: RTS

Pupinov domaći džem u rukama Rokfelera

Glumac Džozef Bilkins dočarao je lik Džona Dejvisona Rokfelera, američkog magnata i filantropa, osnivača Standard Oil kompanije i prvog dolar-milijardera u istoriji. Rokfeler je u vrhuncu svoje moći kontrolisao više od 90 odsto proizvodnje nafte u Americi. Kasnije je postao jedan od najvećih dobrotvora - osnovao je Univerzitet u Čikagu i Univerzitet Rokfeler u Njujorku, a njegove fondacije i danas postoje. U seriji se pojavljuje na Pupinovom imanju u Norfolku 1915. U jednoj ruci drži vino, a u drugoj hleb sa Pupinovim domaćim džemom. Prikazan je kao „industrijalac” koga Pupin, uz pomoć monaha Nikolaja Velimirovića, mora da pridobije za kredit u korist Srbije u ratu.

Upravo u susretima i odnosima sa ljudima koji su menjali svet otkriva se i jedna drugačija slika Mihajla Pupina - ne samo kao naučnika svetskog ugleda, već i kao čoveka čije su odluke, prijateljstva i osećaj odgovornosti prema svom narodu bili jednako važan deo njegovog života.

Bonus video: