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Itan Rasel jedini je fotograf koji je snimao omote albuma za Bitlse, Roling Stonse i The Who. Njegov život i rad tema su dokumentarca "Let It Be, Let It Bleed: The Unlikely Rock N' Roll Journey of Ethan Russell" reditelja Kristofera Bukera, koji je u novembru premijerno prikazan na njujorškom festivalu DOC NYC.

Rasel, čiji je kum bio Kol Porter, nikad nije planirao da se bavi fotografijom. U London je stigao 1967. i radio s decom s autizmom, a onda ga je novinar Džonatan Kot pozvao da kao fotograf ode s njim na intervju za tada novi časopis Rolling Stone. Ispostavilo se da je sagovornik Mik Džeger, a Ruselova fotografija završila je na naslovnici.

Džon Lenon i Joko Ono Foto: BNA Photographic / Alamy / Profimedia

Lenona je osvojio fotografijama Joko Ono

Sledeći Kotov sagovornik bio je Džon Lenon. Rasel, tada 22-godišnjak, toliko je bio nervozan da su mu klecala kolena, a većina fotografija ispala je podeksponirana. Nazvao je Lenona i priznao grešku, a on mu je mirno odgovorio da dođe ponovo.

Drugi put snimci su bili besprekorni. Lenon je fotografije Joko Ono okačio na zid. "Pravi razlog zašto me je Džon Lenon voleo bio je to što sam lepo fotografisao njegovu devojku", kaže Rasel kroz smeh.

Joko Ono, Džon Lenon Foto: Profimedia

Napetost se osećala u vazduhu

Rasel je fotografisao Bitlse tokom snimanja albuma "Let It Be" u januaru 1969, kad su odnosi u bendu već bili narušeni. "Bio sam svestan da su mrzovoljni. Napetost koju vidite na fotografijama bila je stvarna, posebno između Džordža i Pola", priseća se.

Snimio je i poslednju fotosesiju Bitlsa, 22. avgusta 1969. na Lenonovom imanju u Engleskoj, tačno sedam godina nakon njihove prve zajedničke fotografije. "Mislim da nemam nijednu sliku na kojoj Džordž ne izgleda bezizražajno. Pol izgleda zgađeno, a Ringo je samo tu. Bilo im je smrtno dosadno", kaže.

Bitlsi Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

"Čuvaj svoje uspomene"

S Lenonom se ponovo susreo u novembru 1980, kad se nakon pet godina pauze vraćao albumom "Double Fantasy". Na svoj 35. rođendan, 26. novembra 1980, Rasel je snimao Lenona i Joko Ono u Central Parku i u jednoj galeriji u SoHou.

Na kraju je zamolio za zajedničku fotografiju. "Lenon je rekao: 'Naravno! Treba čuvati svoje uspomene, one su sve što imaš.' I to su zapravo bile njegove poslednje reči meni", otkriva Rasel.

Dvanaest dana kasnije Lenon je ubijen ispred zgrade Dakota. Raselovi snimci smatraju se poslednjim pokretnim slikama Lenona, a Joko Ono iskoristila ih je za spot za njegov posthumni singl "Woman".

(Kurir.rs/ Tportal)

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