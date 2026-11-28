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Čuvena američkaserija "Dinastija" ponovo je dospela u žižu interesovanja na društvenim mrežama, ali razlog ovoga puta nisu ljubavne spletke, porodični razdori niti skandali moćne porodice Karington, već jedan sasvim nesvakidašnji "glumac" bez kojeg brojne epizode ne bi bile iste.

Pogledajte kultne scene u seriji "Dinastija":

1/10 Vidi galeriju Kultne scene u seriji "Dinastija" Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Reč je o legendarnom stepeništu u raskošnoj vili Karingtonovih, niz koje su se godinama kotrljali brojni junaci, a snimci njihovih spektakularnih padova danas su osvojili internet.

Viralni snimak koji je nasmejao mnoge

Jedna korisnica platforme Iks podelila je montažu najupečatljivijih padova sa tih čuvenih stepenica, uz komentar koji je do suza nasmejao obožavaoce kultne sage: "Moj omiljeni lik iz Dinastije je stepenište".

Objava je munjevito privukla veliku pažnju publike na internetu, pa su se mnogi prisetili antologijskih kadrova i načina na koji su junaci završavali u podnožju stepenica. Scene koje su nekada zamišljene kao vrhunac televizijske napetosti današnjim gledaocima deluju prilično smešno, pre svega zbog preteranih pokreta, teatralne glume i pomalo trapavih padova.

Glamur osamdesetih u senci stepenica

Tokom osamdesetih godina prošlog veka "Dinastija" je važila za jednu od najgledanijih serija na planeti, a priče o imućnoj dinastiji Karington, njihovim poslovnim ratovima, strastvenim aferama, prevarama i osvetama držale su milione ljudi prikovanim za televizore. Glavne role tumačili su Džon Forsajt, Džoan Kolins i Linda Evans, dok se ovo ostvarenje i danas pamti po visokom sjaju, skupocenim toaletama, burnim obrtima i žestokim sukobima.

Ipak, stiče se utisak da je čuveno stepenište u domu Karingtonovih uspelo da ukrade slavu čak i najvećim glumačkim imenima serije, jer se gotovo nijedna ozbiljnija prepirka, tuča ili šokantno saznanje nisu završavali bez nečijeg sunovrata niz stepenice.

Mnogo decenija kasnije, upravo ti kadrovi postali su glavni izvor zabave na društvenim mrežama, gde se nostalgična publika rado priseća televizijskih trenutaka koji su nekada predstavljali čistu dramu, a iz današnje perspektive liče na nenamernu komediju.

Pogledajte video: Serija Dinastija, svakog radnog dana na Kurir televiziji