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Kraljica Ranija od Jordana je zajedno sa suprugom kraljem Abdulahom ugostila predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva i njegovu suprugu Ziroat, pa je imala priliku da nam još jednom pokaže svoj besprekoran stil.

I nakon što smo mislili da ne može ništa više da nas impresionira od njene haljine koja je prava optička iluzija, ona je odlučila da nas demantuje i pokaže da je s razlogom i kraljica stila.

Ovog puta, ona se odlučila za upečatljivo odelo španskog brenda Cherubina, a radi se o modelu koji je moderan i pomalo skulpturalan.

Sako čine naglašena ramena, mašna oko vrata i peplum, a s druge strane, pantalone imaju široke nogavice i falte u predelu struka pa dodaju notu ležernosti u ceo kroj.

Ono što je osim kroja veoma u upečatljivo jeste i dezen: radi se o sivom, kariranom printu koje predstavlja savršen balans između nenametljivo, a opet i te kako efektnog.

Ranija od Jordana je ovo odelo iskombinovala uz salonke od prevrnute kože brenda Gianvito Rossi koja se savršeno uklopila sa velikom sivom torbom od pletene rafije koju potpisuje Ferragamo.

Kraljica ga je ponela uz pažljivo izabrane detalje - salonke od prevrnute kože brenda "Gianvito Rossi" i veliku sivu torbu od pletene rafije. Dozu glamura u ovo atraktivno poslovno izdanje daju predivne, svetlucave minđuše.

Kraljica Ranija je za ovu priliku podigla kosu u nonšalantnu frizuru i time istakla lice, koje su još više naglašavale predivne svetlucave minđupe Nikos Koulis.

Naočare za sunce celine u sivoj boji su na pravi način zaokružile ovo modno izdanje.

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