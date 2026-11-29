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Glumačka diva Renata Ulmanski danas slavi 97. rođendan, u Zagrebu je došla na svet 29. novembra 1929. godine. Datum joj se poklopio sa starim praznikom zemlje u kojoj je odrasla i za koju je jednom rekla da je ostala njen mentalni prostor i kad se sve drugo raspalo.

Renata Ulmanski 1971. godine Foto: Youtube Printscreen



Njena mladost zvuči nestvarno čak i ljudima koji je dobro znaju. Odlazila je na radne akcije u Šamac, Sarajevo, Brčko, Banoviće i Novi Beograd. Tamo je mešala beton, rame uz rame sa vršnjacima, pa danas priznaje da joj reč ideali zvuči čudno kad je unuci pitaju zašto je uopšte išla. Bilo je to neko vedro vreme, kaže, okružena ljudima za koje je neko primetio da su isklesani od morala, inteligencije i hrabrosti.

U glumi nije jurila prečice. Veliki proboj na velikom platnu dogodio se 1957. godine, kada je zaigrala frajlu Julu u filmu "Pop Ćira i pop Spira", prvom jugoslovenskom ostvarenju u boji. Taj lik doneo joj je prepoznatljivost koja nije bledela decenijama.

Kasnije su se nizali naslovi koje publika i danas prepoznaje čim čuje prve taktove špice ili vidi kadar. Igrala je u "Diližansi snova" iz 1960. godine, a u novijim filmovima ostavila je snažan trag u naslovima "Bolje od bekstva", "Lepa sela lepo gore" i "Spasitelj". Svaki put kada bi stala pred kameru, donosila je mirnoću i težinu koja ne traži glasne reči.

Renata Ulmanski Foto: Nikola Ristić



Televizijska publika posebno je pamti kao majku u seriji "Salaš u Malom Ritu". Kasnije je zaigrala i u projektima koje je režirao ili potpisivao Ljubiša Samardžić, među kojima su serije "Jesen stiže, Dunjo moja" i "Miris kiše na Balkanu". Tamo je igrala likove koji razumeju porodične tišine, stare dugove i sitne radosti koje drže kuću na okupu.

Pre oko deset godina povukla se sa ekrana. Jedan od poslednjih filmova u kojima je igrala bio je ostvarenje "Ime: Dobrica, prezime: nepoznato" iz 2016. godine, u kojem je naslovnu ulogu tumačio Slavko Štimac. Posle toga se tiho udaljila od kamera i javne buke.

Foto: Printscreen



Pozorište i film uzvratili su joj priznanjima koja imaju težinu. Dobitnica je Zlatne arene na Filmskom festivalu u Puli, Statuete Joakim Vujić za doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji, kao i tri Sterijine nagrade.

Privatni život i najveća ljubav

Glumica Renata Ulmanski je svoju sreću pronašla pored političara Mirka Tepavca (1922-2014), jugoslovenskog ambasadora i direktora Politike. On je bio učesnik Narodnooslobodilačke borbe od 1941, a član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) od 1942. godine. On je tokom rata bio na dužnostima političkog komesara odreda, brigade, divizije.

Foto: Youtube Printscreen

Tepavac je bio predratni aktivista Komunističke partije Jugoslavije, partizan i ilegalac u toku Drugog svetskog rata, a od 1969. do 1972. ministar inostranih poslova SFRJ. Sa te funkcije se povukao u vreme "čistke liberala" 1972. godine. Bio je ambasador FNRJ u Mađarskoj i pomoćnik državnog sekretara za inostrane poslove, od 1959. do 1969. Njih dvoje su godinama bili u skladnom braku iz kojeg su dobili dvoje dece, koja su im podarila četvoro unučadi. Sreću i bračnu idilu prekinula je Mirkova smrt 2014. godine

Foto: Nikola Ristić