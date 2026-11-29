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Tajlandska pevačicaNamkhaeng Thipavan (29) izazvala je lavinu reakcija nakon što je nogom u glavu udarila muškarca koji ju je, tvrdi, uhvatio za grudi tokom nastupa. Incident se dogodio 24. novembra u tajlandskoj pokrajini Čonburi, a pevačica je na društvenim mrežama sama objavila snimak incidenta, koji se kasnije proširio.

Thipavan se u jednom trenutku nastupa nagnula prema publici kako bi se rukovala sa svojim obožavateljima, a jedan muškarac ju je neprimereno dodirnuo. Odmah su reagovali radnici obezbeđenja i zadržali ga, a pevačica ga je, nakon što je muškarac počeo da joj se izvinjava, udarila nogom u lice.

"Izvinite, ali stvarno nisam mogla da se suzdržim. Imao je obraza da mi priđe i uhvati me za grudi", napisala je pevačica. Video je privukao veliku pažnju javnosti, a mišljenja su bila podeljena. Deo komentatora stao je na njenu stranu, dok su drugi komentarisali kako nije trebalo da tako reaguje. Svi su se pak složili da je muškarčevo ponašanje bilo neprimereno.

"Ima drugih načina da se ovo reši", napisao je jedan korisnik. Međutim, mnogi se nisu složili s njim. "Ma kojih drugih načina, žena je ispravno postupila", odgovorio je drugi.

Thipavan je naknadno rekla da njena reakcija nije bila primerena, ali je pozvala pratioce da pokažu više poštovanja prema izvođačima.

Namkhaeng Thipavan, čije je pravo ime Thipavan Imsan, rođena je 14. oktobra 1997. godine i jedna je od najpopularnijih pevačica tajlandske nezavisne muzičke scene.