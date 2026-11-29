Pevačica šutnula muškarca iz publike: Skandal na nastupu! Uhvatio je za grudi, pa dobio nogu u glavu (VIDEO)
- Tajlandska pevačica Namkhaeng Thipavan udarila je nogom muškarca u lice nakon što ju je, kako tvrdi, tokom nastupa uhvatio za grudi.
- Incident u Čonburiju izazvao je podeljene reakcije na mrežama, a pevačica je kasnije poručila da reakcija nije bila primerena i da izvođači zaslužuju više poštovanja.
Tajlandska pevačicaNamkhaeng Thipavan (29) izazvala je lavinu reakcija nakon što je nogom u glavu udarila muškarca koji ju je, tvrdi, uhvatio za grudi tokom nastupa. Incident se dogodio 24. novembra u tajlandskoj pokrajini Čonburi, a pevačica je na društvenim mrežama sama objavila snimak incidenta, koji se kasnije proširio.
Thipavan se u jednom trenutku nastupa nagnula prema publici kako bi se rukovala sa svojim obožavateljima, a jedan muškarac ju je neprimereno dodirnuo. Odmah su reagovali radnici obezbeđenja i zadržali ga, a pevačica ga je, nakon što je muškarac počeo da joj se izvinjava, udarila nogom u lice.
"Izvinite, ali stvarno nisam mogla da se suzdržim. Imao je obraza da mi priđe i uhvati me za grudi", napisala je pevačica. Video je privukao veliku pažnju javnosti, a mišljenja su bila podeljena. Deo komentatora stao je na njenu stranu, dok su drugi komentarisali kako nije trebalo da tako reaguje. Svi su se pak složili da je muškarčevo ponašanje bilo neprimereno.
"Ima drugih načina da se ovo reši", napisao je jedan korisnik. Međutim, mnogi se nisu složili s njim. "Ma kojih drugih načina, žena je ispravno postupila", odgovorio je drugi.
Thipavan je naknadno rekla da njena reakcija nije bila primerena, ali je pozvala pratioce da pokažu više poštovanja prema izvođačima.
Namkhaeng Thipavan, čije je pravo ime Thipavan Imsan, rođena je 14. oktobra 1997. godine i jedna je od najpopularnijih pevačica tajlandske nezavisne muzičke scene.
Poznata je po luk thungu, žanru tajlandske muzike koji se često upoređuje s kantrijem. Osim što peva, Namkhaeng piše tekstove i komponuje, te tako sama potpisuje gotovo sve svoje pesme. Njene najpopularnije pesme su "Nae Nam To" i "Loy Ma Ha Nae", koje imaju stotine miliona pregleda. Pevačica je i vlasnica diskografske kuće.