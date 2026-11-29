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„Osvetničko odlaganje sna“ naziv je za ponašanje u kojem svesno ostajemo budni kako bismo imali malo vremena za sebe, iako znamo da ćemo sutradan biti iscrpljeni. Iza toga može da stoji potreba da povratimo osećaj kontrole posle dana ispunjenog tuđim zahtevima, poslom i obavezama. Zato svođenje ove navike na lenjost ili nedisciplinu promašuje deo problema.

Deca su zaspala, kuhinja je konačno sređena, poslovne poruke su utihnule. Prvi put od jutra niko ništa ne traži. Uzimate telefon da pogledate nekoliko snimaka, a kada ponovo proverite sat, prošla je ponoć.

Oči vam se sklapaju, ali pomisao da odmah odete na spavanje izaziva nezadovoljstvo. Kao da biste time završili dan u kojem ste stigli da uradite sve osim nečega što ste sami izabrali.

Još jedan video ili epizoda tada mogu da deluju kao mali produžetak slobode.

Kome se zapravo "svetimo"?

Izraz revenge bedtime procrastination popularizovan je na društvenim mrežama. „Osveta“ se odnosi na pokušaj da noću nadoknadimo slobodno vreme koje nam je nedostajalo tokom dana. To je opis obrasca ponašanja, a ne posebna medicinska dijagnoza.

Umor nakon višesatnog skrolovanja do kasno u noć Foto: Aaron Amat / Alamy / Profimedia

Psihološkinja za poremećaje spavanja Ališa Rot iz Klivlendske klinike objašnjava da se ovaj obrazac može javiti, na primer, kod roditelja male dece ili ljudi sa veoma zahtevnim radnim rasporedom. Noć postaje prilika da konačno predahnu, ali na račun odmora koji im je potreban.

To ne znači da svi koji mnogo rade odlažu san, niti da svako kasno korišćenje telefona ima isti uzrok.

Tri znaka da odmor plaćate sopstvenim snom

Prvi znak je da ostajete budni duže nego što ste nameravali i time skraćujete spavanje. Alarm ujutru ostaje podešen za isto vreme, dok se odlazak na počinak pomera.

Drugi znak je da vas ne zadržava neodložna obaveza. Ne radite noćnu smenu i ne rešavate hitnu situaciju. Nastavljate da gledate seriju, čitate ili skrolujete iako biste mogli da odete na spavanje.

Treći znak je da unapred znate posledice, ali ipak nastavljate. Svesni ste da će ustajanje biti teško, ali trenutno zadovoljstvo nadjačava nameru da se odmorite. Ove tri odlike koriste se za prepoznavanje odlaganja odlaska na spavanje.

Važna je i razlika u odnosu na nesanicu: ovde odlažete trenutak kada ćete pokušati da zaspite, dok kod nesanice želite da spavate, ali imate teškoće sa uspavljivanjem ili održavanjem sna. Ta dva problema mogu i da postoje zajedno.

Kako da pola sata za sebe ne ostane za posle ponoći

Ako je jedini slobodan deo dana onaj kada bi trebalo da spavate, korisno je preispitati i dnevni raspored. Smernice Univerziteta Stanford preporučuju upravo traženje prostora za predah i smanjivanje opterećenja gde je to moguće.

Psihološkinja Jelisaveta Belić ranije je za „Blic“, govoreći o organizovanju svakodnevice i potrebama tokom pandemije, dala konkretan savet o izdvajanju ličnog vremena: ako vam je potrebno pola sata za sebe, sa ukućanima dogovorite kako da to omogućite i uvedite zajednička pravila.

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U praksi, to može da bude unapred dogovorenih 30 minuta posle posla, dok partner preuzme brigu o deci, ili dva kraća predaha tokom dana. Važno je da to vreme ne popune kupovina, sređivanje stana i odgovaranje na poslovne poruke.

Izaberite nešto što vam prija: šetnju, muziku, knjigu ili kafu u miru. Pola sata je praktičan početni cilj, a ne garantovano rešenje za problem sa spavanjem.

Granica koja čuva i predah i san

Za večernje opuštanje odredite završetak. Podsetnik za pripremu za spavanje može da pomogne, kao i redovniji raspored odlaska u krevet. Stanford preporučuje i izbegavanje elektronskih uređaja najmanje pola sata pre spavanja.

Rot savetuje da se telefon i druge aktivnosti koje produžavaju budnost izmeste iz kreveta, kako bi on ostao povezan sa spavanjem. Ako teškoće sa snom postanu uporne, potrebno ih je razmotriti sa stručnjakom.

Potreba da deo dana pripada samo vama zaslužuje mesto u rasporedu. Kada je stalno ostavljamo za ponoć, sutrašnje jutro počinjemo umorniji, a željeni predah ponovo čekamo do kraja dana.

(Kurir.rs/Blic)

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