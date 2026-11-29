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Dok jedni sređuju zemljište i uklanjaju ostatke biljaka, drugi prikupljaju prirodne materijale koje će kasnije koristiti u bašti. Među njima su i obične ljuske od jaja, koje sadrže veliku količinu kalcijum-karbonata.

Ljuske od jaja uglavnom se sastoje od kalcijum-karbonata, jedinjenja koje se veoma sporo rastvara u vodi. Zbog toga krupni komadi ljuske mogu godinama ostati u zemljištu pre nego što se potpuno razgrade.

Međutim, kada se ljuske pomešaju sa sirćetom, dolazi do hemijske reakcije. Sirćetna kiselina reaguje sa kalcijum-karbonatom, oslobađa se ugljen-dioksid, a deo kalcijuma prelazi u rastvorljiviji oblik - kalcijum-acetat. Upravo zbog toga ovaj postupak privlači pažnju ljubitelja baštovanstva.

Sirće Foto: Profimedia

Kako se priprema domaći dodatak za biljke?

Za pripremu će vam biti potrebni:

- 100 grama ljuski od jaja

- 300 mililitara alkoholnog sirćeta od 9 odsto

- Staklena tegla zapremine najmanje jednog litra

Najpre dobro operite ljuske od jaja, uklonite ostatke belanceta i ostavite ih da se potpuno osuše. Zatim ih usitnite oklagijom ili u odgovarajućoj posudi kako biste dobili što sitnije komadiće.

Usitnite ljuske jajeta Foto: Heloviral

Usitnjene ljuske sipajte u veliku staklenu teglu, a zatim postepeno dodajte sirće. Gotovo odmah primetićete mehuriće i penu. To je znak da je počela hemijska reakcija.

Teglu nemojte hermetički zatvarati dok reakcija traje, jer se oslobađa gas koji može stvoriti pritisak.

Ostavite smesu oko 48 sati na bezbednom mestu, van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

Kada prestane intenzivno stvaranje mehurića, tečnost možete procediti kroz gazu ili sitnu cediljku i spremno je za upotrebu.

Zašto bi ljuske od jaja trebalo sakupljati već u novembru?

Umesto da tokom jeseni i zime završavaju u kanti za smeće, ljuske od jaja možete oprati, osušiti i sačuvati do proleća.

Na taj način ćete od običnog kuhinjskog otpada dobiti sirovinu za pripremu domaće prihrane, uz minimalne troškove. Ipak, ovaj preparat treba posmatrati kao dopunski izvor kalcijuma, a ne kao zamenu za kompletno đubrivo.

(Kurir.rs/Žena)

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