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Vuksan Milošević, novi direktor Doma zdravlja u Beranama, postao je zvezda društvenih mreža, a razlog nije njegova funkcija, već njegov fizički izgled.

Nakon što je krajem oktobra na zvaničnom Instagram nalogu Doma zdravlja u Beranama objavljeno da je Vuksan Milošević njihov novi direktor, ispod njegove fotografije je usledila lavina reakcija žena širom regiona, koje su izrazile oduševljenje njegovim izgledom.

Milošević je ubrzo postao tema duhovitih komentara na društvenim mrežama, a mnoge žene su se našalile da bi rado došle u Berane na pregled.

"Nisam ustanova, ali može da rukovodi i sa mnom“, "Dobar kao zdravlje“, "Dolazim na pregled u Berane, nešto mi nije dobro“, samo su neki od komentara koji su se nizali, dok su pojedine korisnice u šali najavljivale da će se zaputiti u ovaj crnogorski grad.

Šale na račun novog direktora prešle su i granice Crne Gore.

Međutim, Vuksan Milošević nije lekar i ne prima pacijente. Novi direktor Doma zdravlja u Beranama je diplomirani pravnik, koji je preuzeo rukovođenje ovom ustanovom.

Rođen je 1989. godine u Beranama, a pre dolaska na ovu funkciju radio je u Kancelariji javnog izvršitelja. Takođe je obavljao posao sekretara za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine.

I dok će on ubuduće biti zadužen za upravljanje ovom ustanovom, sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, njegov dolazak već je izazvao nesvakidašnje interesovanje, naročito među pripadnicama lepšeg pola, koje su njegovu harizmu i markantan izgled stavile u prvi plan.

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